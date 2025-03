Whatsapp utilizzato per svuotare i conti correnti con una semplice chiamata

A quanto pare d’ora in avanti quando utilizzate WhatsApp dovrete prestare attenzione ad un ulteriore pericolo che si sta diffondendo a macchia d’olio negli ultimi tempi, nello specifico parliamo ancora una volta delle truffe online che però questa volta hanno cambiato modo operandi per risultare più difficili da individuare, ma allo stesso tempo ancora più letali, i truffatori infatti stanno cercando in tutti modi di colpire quanti più utenti possibile utilizzando metodi distinti e variegati e soprattutto utilizzando WhatsApp, questi ultimi infatti hanno capito che utilizzare il noto social di messaggistica istantanea aumenta le possibilità di successo ed ecco che dunque si stanno insegnando per inventare nuove truffe ogni giorno.

quella di cui vi parliamo oggi sta colpendo davvero numerosi italiani e sfrutta una funzionalità presente all’interno di WhatsApp che in molti da sempre trovano utile, stiamo parlando delle video chiamate, i truffatori infatti hanno trovato uno stratagemma che consente di utilizzare questa funzionalità a proprio vantaggio, scopriamo insieme in che cosa consiste per poterci difendere nel migliore dei modi.

La nuova truffa

la truffa in questione esordisce con un semplice messaggio che i truffatori inviano spacciandosi per la banca della vittima, all’interno di questo messaggio comunicano il bisogno di recapitare un avviso decisamente urgente all’utente malcapitato e cercano di invogliarlo a riceverlo tramite appunto una video chiamata a, una volta ottenuta questa chiamata i truffatori, poi convincono la vittima con l’inganno ad attivare la condivisione dello schermo per poi procedere ad effettuare l’accesso presso la propria piattaforma Internet banking, così facendo riusciranno a prelevare tutti i dati per accedere e li useranno ovviamente per derubare la vittima, se anche voi doveste incappare in un messaggio di questo genere l’unica cosa saggia da fare e non rispondere e ovviamente bloccare immediatamente il contatto che vi ha scritto, in tal modo non correrete più pericolo che un utente estraneo cerchi di imbrogliarvi.