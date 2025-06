Truffa invisibile e soldi scomparsi: ecco l’inganno dell’estate 2025

Con una truffa improvvisa chiunque potrebbe cascare in un vortice senza fine ed è per questo che abbiamo scelto di segnalarne alcune. In queste ore ne stanno girando due pericolosissime, come hanno segnalato anche gli utenti.

Truffa i problemi con due messaggi, sono questi i testi da evitare in quest’estate

In basso ci sono i due messaggi segnalati dagli utenti che non sono altro che delle truffe:

“Congratulazioni!

Sei stato selezionato per il nostro programma fedeltà

Ciao,

Il tuo indirizzo email è stato selezionato casualmente per ricevere 3 anni di Netflix gratuito. Ti chiediamo solo di verificare la tua identità entro 24 ore dalla ricezione di questa email.

Nome:

[NOME VITTIMA]

Email:

[MAIL VITTIMA]

Codice riferimento:

591259

Programma Fedeltà Netflix

3 ANNI GRATIS

Accesso completo a tutti i contenuti Netflix per 3 anni senza costi

CONFERMA ORA

Nota importante:

Se i tuoi dati non vengono verificati entro 24 ore, questa offerta verrà automaticamente trasferita al prossimo vincitore.

Questa email è stata inviata a: [MAIL VITTIMA]“.

Qualcuno ha segnalato anche una truffa che invece prometterebbe una dieta miracolosa, il tutto beneficiando di alcuni prodotti da acquistare sul web che però non sono altro che un inganno. Ecco il testo:

“SUPRAKETO™ KETO BHB + ACV Gummies

Formula Tripla Brucia Grassi progettata per accelerare la tua perdita di peso con potenti ingredienti naturali. Combina i benefici del BHB e dell’aceto di mele per alimentare la trasformazione e stimolare il metabolismo.

X3 Potenti ingredienti BHB naturalmente concentrati

Supporta la gestione del peso

Attiva la chetosi per una combustione più rapida dei grassi

Aumenta energia e concentrazione mentale

Favorisce un metabolismo sano

Inizia a bruciare i grassi per ottenere energia invece dei carboidrati! Con SUPRAKETO™, il tuo corpo riceve il supporto necessario per avviare la chetosi e mantenere il controllo del peso in modo naturale — tutto in una comoda forma gommosa.

OTTIENI LA TUA BOTTIGLIA ORA

100% Naturale • Non OGM • Prodotto negli Stati Uniti“.