Tesla Robotaxi: partono i primi inviti per il lancio ufficiale

Tesla si prepara a riscrivere le regole della mobilità urbana con il lancio ufficiale del suo attesissimo servizio Robotaxi, il sistema di trasporto autonomo promesso da Elon Musk già dal 2019. Veicoli che uniscono il servizio taxi alle tecnologie avanzate di un robot.

Nelle ultime ore, alcuni utenti selezionati – investitori, dipendenti e partner dell’azienda – hanno iniziato a ricevere inviti esclusivi per partecipare all’evento di presentazione di Robotaxi, previsto per il mese di agosto di quest’anno. Robotaxi rappresenta la visione più estrema di guida autonoma: veicoli completamente elettrici, senza conducente, capaci di operare come taxi su richiesta in contesti urbani. Secondo indiscrezioni interne, Tesla lancerà anche una piattaforma ridisegnata, probabilmente basata su una nuova architettura pensata solo per questo servizio, per taxi autonomi senza volante né pedali. Il design, descritto come “futurista e minimalista“, dovrebbe anticipare anche le linee del futuro veicolo Tesla promesso per il 2026.

Tesla Robotaxi, la guida autonoma su quattro ruote pronta al debutto ufficiale previsto ad agosto dell’anno corrente

La presentazione avverrà in un evento dedicato, probabilmente nella sede di Palo Alto, e sarà trasmessa in diretta mondiale. Oltre al veicolo, ci si aspetta l’annuncio ufficiale della piattaforma software Robotaxi OS, che integrerà tutte le tecnologie di guida autonoma, gestione delle corse e dei pagamenti e aggiornamenti OTA. Con questa mossa, Tesla punta a superare rivali come Waymo e Cruise, lanciando per prima un servizio commerciale pienamente autonomo nelle città. I primi test sul servizio potrebbero iniziare entro la fine dell’anno in California e Texas, dove la normativa è più favorevole alla circolazione di questi veicoli.

Il lancio dei Robotaxi rappresenta un momento storico per Tesla, ma anche un banco di prova tecnologico e a livello normativo. La guida completamente autonoma è ancora al centro di dibattiti, ma se l’azienda riuscirà davvero a dimostrare affidabilità, potrebbe trasformare il settore dei trasporti su scala globale.