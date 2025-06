Volkswagen ID. Buzz AD: il VAN con guida autonoma cambia la mobilità

Volkswagen ha svelato l’ID. Buzz AD, un veicolo elettrico che segna un salto nel futuro della mobilità urbana. La versione autonoma dell’iconico ID. Buzz si distingue per un design modificato con passo allungato e tetto rialzato, studiato per offrire maggiore spazio ai passeggeri dei servizi condivisi come robotaxi e navette. Dotato di 27 sensori sofisticati, tra cui telecamere, LiDAR e radar, garantisce una visione a 360 gradi dell’ambiente circostante. Si tratta di un sistema avanzato di mobilità che opera senza conducente, pronto a circolare in città selezionate partendo da Amburgo, e poi negli Stati Uniti.

Il software di guida autonoma sviluppato da Mobileye integra nel modello Volkswagen un’architettura digitale sofisticata chiamata Autonomous Driving Mobility as a Service (AD MaaS), creata da MOIA. Questa piattaforma sfrutta l’intelligenza artificiale per gestire in tempo reale la flotta, supportare i passeggeri e assicurare sicurezza durante il viaggio. Come può un veicolo mantenere il controllo totale senza la presenza di un conducente umano? Il Volkswagen ID. Buzz AD opera secondo gli standard SAE di livello 4, che consentono la guida autonoma completa in contesti specifici e controllati. Anche nelle emergenze, il sistema centrale prende decisioni, assistito da una supervisione remota che monitora ogni mossa.

Volkswagen procede tra regolamentazioni ed aspettative

Volkswagen ha scelto di portare la guida autonoma in Europa, innescando un dibattito intenso su sicurezza e responsabilità. Il lancio dell’ID. Buzz AD si intreccia con una partnership negli Stati Uniti con Uber, aprendo scenari inediti per i servizi di trasporto condiviso. La diffusione di questi veicoli dipenderà molto dalle normative dei diversi Paesi: la Cina ha imposto regole più rigide, mentre gli Stati Uniti puntano a semplificare i vincoli per accelerare lo sviluppo. Quale futuro attende davvero le auto senza conducente? La Volkswagen ID. Buzz AD è la prova concreta che la mobilità può cambiare portando con sé infinite possibilità.