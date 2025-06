Sanità: nuova piattaforma per le liste d’attesa

Anche se in una fase iniziale e con un dataset ancora parziale, il portale consente già di analizzare diversi parametri. Ad esempio, il numero di prenotazioni suddivise per priorità (classificate come U, B, D e P), la percentuale di appuntamenti programmati nei giorni festivi o prefestivi, quella relativa all’accettazione della prima disponibilità offerta. Oltre ai tempi medi di attesa secondo il livello di priorità assegnato. Tale sistema non solo permette una valutazione tecnica da parte degli addetti ai lavori, ma diventa anche uno strumento informativo fondamentale per il pubblico.

Il portale, previsto dalla legge n. 107 del 29 luglio 2024, sarà soggetto a continui aggiornamenti e implementazioni. Ciò per fornire nel tempo un quadro sempre più completo della sanità italiana. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, in una recente intervista, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Stato e Regioni. Ciò per raggiungere l’obiettivo comune di migliorare l’efficienza del sistema. Il PNLA, in tale visione, è uno strumento di supporto importante. Il quale punta a rendere il SSN più vicino alle esigenze dei cittadini, promuovendo trasparenza, responsabilità e accessibilità.

Il cittadino che riceve una prenotazione con un’attesa più lunga rispetto al dato medio nazionale può decidere di rivolgersi a strutture alternative, magari in aree geograficamente vicine. Ciò tenendo conto della gravità del proprio caso e della priorità assegnata alla prestazione. In tal modo, si introduce una nuova forma di consapevolezza e autonomia nell’accesso alle cure sanitarie.