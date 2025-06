Amazon: in arrivo una Echo Dot Edizione Limitata Roma

Roma e Amazon si ritrovano protagonisti di un anno eccezionale. Tali due realtà sono unite da un progetto comune che celebra bellezza, identità e innovazione. La Città Eterna si prepara ad accogliere milioni di pellegrini e turisti per il Giubileo. Mentre Amazon festeggia i suoi 15 anni di presenza in Italia. Per farlo, l’azienda di e-commerce si prepara al lancio di un prodotto speciale. Si tratta di Echo Dot Edizione Limitata Roma. Non è solo un dispositivo tecnologico, ma una vera dichiarazione d’amore per Roma, rappresentata attraverso un design originale e profondamente evocativo. Per la prima volta in Europa, un dispositivo Echo viene prodotto in edizione limitata, e l’Italia è il paese scelto per tale debutto.

Amazon: arriva sul mercato Echo Dot Edizione Limitata Roma

A firmarne il design è l’artista Ale Giorgini, che ha interpretato lo spirito di Roma con la sua estetica distintiva. Il risultato è un’illustrazione che fonde armoniosamente la monumentalità e la quotidianità della Capitale. Dalla Basilica di San Pietro alla Fontana di Trevi, passando per il Colosseo, i luoghi iconici diventano parte di una narrazione visiva che abbraccia anche la dimensione più intima della città. Giorgini racconta di aver voluto immortalare un preciso istante. Ovvero quando il sole scende all’orizzonte e la città si tinge di riflessi dorati. Un momento che sa di nostalgia, di ritorni e di bellezza.

L’edizione Echo Dot Roma non si limita a stupire per il suo aspetto. Infatti, Alexa si arricchisce di una nuova voce. Ovvero quella del dialetto romano. Con espressioni colorite e familiari, l’assistente vocale conquista chiunque abbia nel cuore la capitale. Inoltre, i nuovi contenuti vocali dedicati a Roma offrono agli utenti l’occasione di approfondire curiosità e leggende. Tra i misteri svelati, la leggenda della Bocca della Verità o la celebre serratura sull’Aventino che inquadra la cupola di San Pietro.

Il dispositivo è già disponibile su Amazon e nei principali negozi di elettronica. Inoltre, è venduto anche nei terminal dell’Aeroporto di Fiumicino. Il prezzo è pari a 89,99 euro.