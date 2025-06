Samsung pensa alla salute: arriva l’hub sanitario che connette dispositivi e medici

Oltre a smartphone in uscita e tante nuove tecnologie, l’intento di Samsung ultimamente è quello di spingere sulla salute digitale. A tal proposito il colosso orientale sta lavorando su una piattaforma che riesca a raccogliere i dati dai suoi dispositivi Galaxy basandosi anche sul supporto di professionisti e medici. Il progetto è stato affidato alla divisione Digital Health che avrà il compito di arrivare ad offrire un’assistenza continua e senza alcuna frammentazione.

L’utente avrà a disposizione un vero e proprio hub centralizzato dove potrà trovare il supporto di medici specializzati pronti ad esaminare i dati sanitari che arrivano dai vari dispositivi indossa Bili come ad esempio gli smartwatch.

Guida personalizzata, non solo notifiche automatiche

A differenza degli attuali promemoria automatici — come gli avvisi dei Galaxy Watch che invitano a camminare dopo un periodo di inattività — il nuovo hub consentirà interazioni su misura, basate su obiettivi clinici reali. Il sistema sarà progettato per elaborare i dati raccolti e restituire suggerimenti utili, approvati o impostati da un medico di riferimento.

Il responsabile del progetto ha sottolineato come oggi il panorama delle soluzioni per la salute sia troppo dispersivo, con troppe app e sistemi non comunicanti tra loro. L’intento di Samsung è costruire un’unica piattaforma integrata, capace di rendere più facile e coinvolgente il percorso di benessere dell’utente.

Un progetto ambizioso che richiederà tempo

La nuova piattaforma non sarà disponibile a breve. Si tratta di una visione di lungo periodo, che necessita di tempo per essere sviluppata e testata. Nel frattempo, Samsung ha già annunciato alcune novità in arrivo con la prossima One UI 8 Watch: tra queste, l’Indice Antiossidante, un coach dedicato alla corsa, strumenti per regolare il sonno e la misurazione del Carico Vascolare.

Con queste nuove funzioni e con l’hub sanitario in arrivo, Samsung punta a rafforzare il ruolo dei Galaxy Watch come strumenti centrali nella gestione della salute quotidiana.