PlayStation 5: il metallo liquido sta rovinando le console

Dopo un discreto periodo di silenzio, un problema serio legato al sistema di raffreddamento delle PlayStation 5 è tornato a far parlare di sé a causa di una vera e propria ondata di segnalazioni, questo problema colpisce in particolari modelli più vecchi vede al centro della questione l’utilizzo del metallo liquido da parte di Sony, il quale è stato ritenuto la soluzione più adatta per gestire le temperature della APU dal momento che veniva ritenuta una soluzione innovativa ed efficace che però paradossalmente nel tempo sta compromettendo il funzionamento delle console.

La console perde

Secondo quanto riportato da fonti autorevoli come Moore’a Law is Dead, Wccftech e Android Headlines, alcuni utenti stanno riscontrando delle vere e proprie perdite di metallo liquido all’interno della console, quest’ultimo colorerebbe verso il basso nei modelli posizionati verticalmente, questo comportamento anomalo ovviamente andrebbe poi a lasciare delle zone completamente sguarniti proprio sul chip compromettendone la capacità di dissipa il calore, provocandone dunque un surriscaldamento intenso e problematico fino allo spegnimento della consolle per protezione dell’hardware.

Per i più informati, questa notizia sicuramente non suona come nuova dal momento che le prime segnalazioni risalgono addirittura ad alcuni mesi direttamente successivi al lancio proprio della console, la vera differenza che in passato si trattava di veri e propri casi sporadici mentre ora, a distanza di ben cinque anni, le segnalazioni si stanno facendo numerose, quasi costanti, al punto da pensare che possa trattarsi di un limite progettuale della console.

Il vero elemento preoccupante è che la semplice rotazione della consoli in posizione orizzontale potrebbe non bastare a risolvere il problema se il danno è già avvenuto, il motivo è molto semplice, il metallo liquido colato ovviamente non può tornare in posizione e dunque il chip resta scoperto, attualmente la società giapponese non ha fornito una soluzione ufficiale e non ha avviato una campagna di richiamo, sebbene sembri a conoscenza del problema.