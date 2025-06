PS5 supera PS4: una nuova era per il gaming targato Sony

La PS5 ha superato per la prima volta la PlayStation4 in termini di numero di utenti attivi mensili. A confermarlo è stata proprio Sony, durante una recente presentazione aziendale, evidenziando una trasformazione profonda nel mondo delle console da gioco. La PS5, lanciata nel 2020 in piena crisi di disponibilità, ha finalmente raggiunto la piena maturità, diventando la piattaforma più utilizzata nell’ecosistema PlayStation.

Il futuro è della PS5: crescita, investimenti e transizione senza abbandoni

Il dato più rilevante riguarda il totale degli utenti attivi mensili su entrambe le piattaforme, circa 124 milioni. Ma ciò che rende il traguardo storico è che la maggior parte di questi ora gioca su PS5. Solo un anno fa, nel maggio 2024, PS4 e PS5 erano in perfetto equilibrio con circa 49 milioni di abbonati ciascuna. Da allora, la tendenza si è invertita. La nuova console non solo ha guadagnato terreno, ma ha anche registrato un maggiore coinvolgimento, sia in termini di tempo trascorso a giocare che di spesa di contenuti e servizi.

Hideaki Nishino, CEO di Sony Interactive Entertainment, ha sottolineato come la PS5 rappresenti oggi il modo migliore per accedere all’universo PlayStation. Ha anche confermato che, nonostante il sorpasso, la PS4 continuerà a rappresentare comunque un punto di accesso importante per milioni di giocatori. La strategia di Sony non è quella del taglio netto, ma della coesistenza. Ovvero supportare due generazioni di console per massimizzare l’esperienza di gioco.

Nel frattempo, cresce l’attesa anche per il prossimo passo, la futura PlayStation6. Anche se Nishino non ha rivelato ancora dettagli specifici, ha ribadito che il futuro della piattaforma è una priorità assoluta. Sony sta già lavorando a nuove modalità di interazione, in un mercato sempre più competitivo. La PS5, nel frattempo, si gode il suo momento di gloria, confermandosi la regina del presente e, molto probabilmente, del prossimo futuro. Non ci resta che vedere se tali risultati miglioreranno ancora di più o se si creerà una sorta di equilibrio tra tutte le console di gioco.