Nothing Headphone (1)

Nothing, l’azienda fondata da Carl Pei, potrebbe lanciare presto un nuovo modello di cuffie wireless dal design radicalmente diverso. Le prime immagini trapelate mostrano un prodotto non convenzionale, caratterizzato da una forma ad anello e da una struttura pieghevole. Il dispositivo è attualmente noto come CMF Buds Pro 2 o “Nothing Buds Pro”, ma non ci sono conferme ufficiali sul nome commerciale definitivo.

Design ad anello e struttura inedita: cosa rivelano le foto

Le immagini pubblicate online mostrano un auricolare con forma ad anello, in netto contrasto con il classico design in-ear o semi-in-ear adottato dai principali produttori. Le cuffie sembrano richiudibili su se stesse, come se potessero chiudersi a cerchio una volta rimosse dall’orecchio. Questa forma potrebbe avere una funzione sia estetica che funzionale, rendendo il prodotto compatto e facilmente trasportabile.

Il case di ricarica, visibile in alcune delle foto trapelate, presenta un design trasparente con accenti arancioni, in linea con l’identità visiva dei prodotti CMF, il marchio sussidiario di Nothing. La custodia ricorda quella degli attuali Buds Pro, ma con un coperchio completamente rinnovato.

Non è chiaro se le cuffie saranno dotate di supporto magnetico per mantenere la chiusura, né se la forma ad anello influenzerà l’ergonomia durante l’uso.

La struttura ad anello suggerisce che Nothing voglia differenziarsi nettamente dai concorrenti, puntando su un prodotto iconico nel design. Tuttavia, non è ancora chiaro come le nuove cuffie si posizioneranno a livello tecnico. Mancano infatti informazioni sulle specifiche audio, sulla cancellazione attiva del rumore (ANC) o sul supporto a codec avanzati come LDAC o aptX.

Nothing ha già dimostrato in passato di puntare su una combinazione di estetica originale e funzionalità avanzate, ma finora ha mantenuto un approccio relativamente tradizionale per quanto riguarda il formato auricolare. Questo nuovo modello segnerebbe un cambio di rotta deciso, almeno sul fronte del design.

Secondo le fonti che hanno pubblicato le immagini, il prodotto sarebbe già in fase avanzata di test e potrebbe essere lanciato nei prossimi giorni. Nothing ha un proprio calendario di lancio per i dispositivi CMF e potrebbe includere le nuove cuffie in un evento dedicato ai wearable, o presentarle insieme a uno smartphone come parte di un ecosistema integrato.