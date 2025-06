Nothing: Essential Space resta gratuita (per ora)

L’analisi in questione, un APK Teardown, ha individuato alcune stringhe che sembravano indicare un possibile futuro modello a pagamento per la funzione. Con un costo stimato attorno ai 120 dollari l’anno. La notizia ha sollevato un’ondata di discussioni online. Molti utenti risultano scettici di fronte all’idea di pagare un abbonamento mensile per una funzione ancora considerata sperimentale. In un primo momento, Nothing ha scelto una comunicazione prudente. Limitandosi a dichiarare che nessuna decisione definitiva era stata presa.

A riportare chiarezza è stato poi Carl Pei. In un’intervista ufficiale ha spiegato come quelle informazioni provenissero da una versione molto datata del software, sviluppata in una fase in cui molte possibilità erano ancora sul tavolo. Pei ha sottolineato che tali riferimenti non sono mai comparsi nella versione finale rilasciata al pubblico. Negando così l’intenzione, almeno per il momento, di rendere a pagamento Essential Space. Allo stesso tempo, ha riconosciuto che l’azienda avrebbe potuto essere più chiara fin da subito, evitando l’equivoco.

Pur confermando che la funzione sarà gratuita nella sua forma attuale, Pei ha lasciato intendere che, in futuro, potrebbero essere introdotte funzionalità più avanzate legate a un possibile abbonamento premium. Ma per ora, gli utenti che acquistano un dispositivo Nothing possono continuare ad usare Essential Space in libertà. Il tutto senza costi aggiuntivi.