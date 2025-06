AliExpress dimezza il prezzo del monitor da gaming: costa solo 100 euro

L’occasione per raggiungere il massimo livello di risparmio viene presentata su un piatto d’argento da parte di AliExpress, uno dei più famosi e-commerce al mondo riesce oggi a mettere a disposizione di tutti i consumatori uno sconto specialissimo sull’acquisto di un monitor da gioco (o da gaming) a marchio KTC.

Il brand è molto conosciuto, anche qui su TecnoAndroid ve ne abbiamo già parlato in passato, capace di garantire prestazioni al top con la minima spesa, come nel caso del modello H27T27. Trattasi di un pannello da 27 pollici di diagonale, un IPS LCD con risoluzione di 2560 x 1440 pixel e rapporto d’aspetto in 16:9, che risulta essere perfetto per il gaming per due aspetti fondamentali: refresh rate fino a 100Hz (per una maggiore fluidità in fase di utilizzo), ed anche tempo di risposta di solo 1 millisecondo.

AliExpress vi aspetta con uno dei migliori sconti dell’anno

Volete risparmiare moltissimo sull’acquisto di un monitor da gaming? siete nel posto giusto, il modello di cui vi stiamo parlando nell’articolo può essere vostro con una spesa finale da sostenere pari a soli 100,99 euro, approfittando dello sconto del 54% applicato in modo completamente automatico, a cui si somma anche un rimborso che può raggiungere fino al 10% del valore dell’ordine finale. Effettuate l’acquisto qui.

All’interno della confezione l’utente può trovare una buona dotazione di connettori, come l’adattatore per il collegamento alla presa a muro, passando poi per il cavo HDMI, ma anche il monitor stesso o lo stand per il posizionamento su una superficie. Nel caso in cui foste interessati al montaggio a muro, segnaliamo essere facilmente montabile, senza limitazioni particolari, grazie alla presenza degli attacchi VESA integrati nella parte posteriore del device.

La spedizione è completamente gratuita, avviene direttamente dal magazzino AliExpress sito in Spagna, con consegna entro pochissimi giorni dalla ricezione dell’ordine (non si pagano nemmeno i dazi doganali).