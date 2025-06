Apple è interessata a Perplexity AI?

Perplexity AI, con la sua valutazione recentemente salita a 14 miliardi di dollari, rappresenta uno dei nomi più solidi del settore. Un’eventuale acquisizione supererebbe ogni precedente investimento dell’azienda di Cupertino. Segnando un punto di svolta nella sua politica di espansione nel comparto tecnologico. Oltre all’acquisizione, Apple starebbe considerando una partnership che consentirebbe a Perplexity di essere integrata nei suoi servizi, in particolare come nuova opzione di ricerca e potenzialmente come parte integrante del rinnovato assistente Siri. Tale scelta, se confermata, offrirebbe ad Apple un vantaggio competitivo per recuperare il ritardo accumulato rispetto ai suoi rivali nel campo dell’AI generativa.

Le ambizioni di Cupertino potrebbero però scontrarsi con i piani di Samsung. L’azienda sudcoreana, infatti, secondo alcune indiscrezioni sarebbe prossima ad annunciare un’intesa strategica con Perplexity. In tale scenario, la competizione sul fronte dell’intelligenza artificiale si intensificherebbe ulteriormente, spingendo Apple a muoversi con maggiore decisione. Nel frattempo, da parte di Perplexity non sono arrivate conferme su trattative in corso, e Apple mantiene la consueta riservatezza.