iPhone 18 Pro

Apple continua a lavorare per eliminare del tutto gli elementi visibili sul display. Secondo le ultime informazioni, iPhone 18 Pro potrebbe introdurre per la prima volta un sistema Face ID completamente invisibile, nascosto sotto lo schermo, accompagnato da una fotocamera frontale integrata in un singolo foro. Si tratta di una svolta attesa da anni, che punta a offrire una superficie frontale completamente libera da interruzioni visive.

Face ID sotto lo schermo: Apple accelera l’integrazione

Le indiscrezioni provengono dal leaker DCS (Digital Chat Station), considerato una fonte affidabile per anticipazioni sul settore smartphone. Secondo quanto riportato, Apple avrebbe finalmente superato le principali difficoltà tecniche legate all’integrazione dei sensori 3D sotto il pannello OLED, necessari per il riconoscimento facciale Face ID.

Questo significa che, a partire da iPhone 18 Pro, i sensori per la scansione del volto non saranno più visibili. Il sistema continuerà a funzionare in modo analogo a quello attuale, ma sarà completamente nascosto alla vista. Si tratta di un passo avanti rispetto agli attuali modelli Pro, che utilizzano la Dynamic Island, un’area nera che ospita fotocamera e sensori.

La tecnologia utilizzata sarebbe simile a quella già sperimentata da altri produttori Android, ma con una precisione e affidabilità più elevate, compatibili con gli standard di sicurezza Apple.

Il nuovo design di iPhone 18 Pro prevederebbe la presenza di un foro singolo per la fotocamera frontale, senza altri elementi visibili. Il modulo fotografico sarà collocato in alto al centro, come nei principali smartphone Android, ma in una forma molto ridotta. La scomparsa della Dynamic Island permetterà di ottenere un display più pulito e uniforme, senza distrazioni per l’utente.

Non è chiaro se Apple adotterà fin da subito questa soluzione per entrambi i modelli Pro (18 Pro e 18 Pro Max), ma il design dovrebbe rimanere esclusivo per la fascia alta. I modelli base, iPhone 18 e 18 Plus, potrebbero continuare a utilizzare il notch o una versione ridotta della Dynamic Island. L’abbandono del doppio foro e della pillola attiva rappresenterebbe un cambiamento importante nell’estetica della gamma iPhone, sempre più orientata verso un design senza interruzioni.

Integrare i sensori Face ID sotto lo schermo richiede materiali trasparenti e algoritmi sofisticati per garantire che la luce rifletta in modo corretto e che la scansione del volto funzioni in ogni condizione di luce. Apple avrebbe trovato una soluzione tecnica che non compromette la sicurezza o la velocità di riconoscimento. Questa evoluzione consentirebbe di liberare spazio sul display senza dover rinunciare al sistema biometrico 3D, che Apple considera più sicuro rispetto al riconoscimento tramite impronta.

Non è ancora chiaro se il foro della fotocamera sarà visibile in ogni condizione o se Apple utilizzerà una tecnologia semi-trasparente per nasconderlo quando non è in uso. Alcuni produttori concorrenti hanno già sperimentato soluzioni simili, ma con risultati visibili sotto certe angolazioni.