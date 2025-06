iPhone 18 Pro in arrivo con Face ID nascosto?

Il colosso americano Apple dovrà annunciare in veste ufficiale sul mercato la sua nuova serie di smartphone di punta iPhone 17. Nonostante questo, sembra che ci siano già informazioni di rilievo riguardanti la serie successiva. Ci stiamo riferendo ai prossimi iPhone 18. Le nuove informazioni emerse riguardano principalmente uno dei modelli più prestanti, ovvero iPhone 18 Pro. Secondo quanto riportato, quest’ultimo potrebbe essere dotato di un Face ID nascosto.

iPhone 18 Pro potrebbe arrivare con un Face ID nascosto

In queste ultime ore sono emersi in rete dei rumors piuttosto interessanti riguardanti uno dei prossimi smartphone di punta del colosso americano Apple. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo iPhone 18 Pro. Quest’ultimo potrebbe segnare l’inizio di una svolta rispetto a quanto abbiamo visto fino ad ora.

Secondo quanto è emerso, infatti, il nuovo smartphone dell’azienda sarà dotato di un design innovativo, con un singolo e piccolo foro nel display per ospitare la fotocamera anteriore. Questo sembra che sarà possibile perché i vari sensori utilizzati per il riconoscimento tramite il Face ID saranno nascosti al di sotto del display. A rivelarlo, secondo quanto è emerso, è stato il noto leaker del settore Digital Chat Station tramite un post sul social network Weibo.

Il singolo foro per la fotocamera anteriore sembra che sarà collocato in alto sul lato sinistro del pannello. Oltre a questo, il leaker ha rivelato che il display sarà dotato della tecnologia LTPO e sembra che avrà una risoluzione piuttosto elevata pari a 1.5K. Per il momento, comunque, non abbiamo la certezza che il prossimo iPhone 18 Pro sarà dotato a tutti gli effetti di un Face ID nascosto. C’è però da dire che queste informazioni coincidono con alcuni rumors emersi già qualche tempo fa.

Dovremo comunque attendere per avere ulteriori conferme in merito. Ricordiamo comunque che questa nuova serie di smartphone sarà dotata anche del nuovo potente chip A20 Pro.