Lato oscuro degli annunci online: allerta per i numeri di telefono

Gli annunci online rappresentano uno dei mezzi più utilizzati per vendere oggetti, affittare immobili o proporre servizi, ma nascondono anche un lato oscuro sempre più pericoloso che è l’uso fraudolento dei numeri di telefono.

Molti utenti che pubblicano le proprie offerte su portali di vendita online noti o marketplace social hanno segnalato un aumento di chiamate sospette. I truffatori utilizzano il numero pubblicato per colpirli con strategie spesso difficili da intercettare. La truffa si sviluppa in più fasi. Una volta individuato un numero attivo associato ad un annuncio, il truffatore contatta il venditore, apparentemente interessato all’acquisto o alla prenotazione. Tuttavia, nel giro di pochi messaggi la conversazione si sposta su piattaforme esterne come WhatsApp o Telegram, dove il malintenzionato prova a convincere la vittima a cliccare su link o a fornire dati personali, fingendosi ad esempio un corriere, un acquirente che paga in anticipo o un agente assicurativo.

Annunci online, l’inganno dei truffatori con i numeri di telefono dei venditori

Alcuni truffatori vanno oltre, clonando l’annuncio originale con il numero della vittima, per farlo apparire come autore di decine di inserzioni false. Il risultato è che l’utente si ritrova bombardato da chiamate e messaggi di persone arrabbiate, cadute nella trappola, con evidenti danni anche alla sua reputazione. Le segnalazioni sono in crescita e molti esperti consigliano di evitare di inserire il numero telefonico, preferendo i contatti tramite chat interna del portale utilizzato. Anche i servizi che offrono numeri temporanei usa e getta stanno guadagnando popolarità proprio per contrastare il fenomeno.

Purtroppo, gli strumenti di verifica degli annunci spesso non bastano, e la rapidità con cui le truffe si diffondono rende difficile fermarle in tempo. Dietro un semplice numero telefonico può nascondersi un attacco ben orchestrato, pronto a trasformare un’inserzione innocua in una trappola per utenti. La consapevolezza digitale resta dunque la miglior difesa da questi attacchi.