Gmail su Wear OS si rifà il look: arriva il Material 3 Expressive

Il restyling tanto atteso è finalmente in fase di rilascio. Gmail per Wear OS sta ricevendo un aggiornamento che introduce il nuovo design basato sul linguaggio Material 3 Expressive, l’evoluzione più recente del sistema visivo sviluppato da Google. L’obiettivo è chiaro: offrire un’interfaccia più moderna, leggibile e intuitiva per chi consulta le email direttamente dal polso. Al momento il rollout è limitato, ma le prime immagini della versione 2025.05.19.760532898 mostrano chiaramente le novità in arrivo.

Un’interfaccia Gmail su misura per il polso

Il cambiamento è immediatamente visibile nell’estetica dell’app. Colori più accesi, sfondi dinamici e forme che seguono meglio la curvatura degli schermi circolari sono i primi elementi che balzano all’occhio. Il pulsante “Apri sul telefono” si colora ora di verde brillante e assume una forma arcuata, armonizzandosi perfettamente con i bordi dei Pixel Watch. Il pulsante “Segna come non letto” ha abbandonato il vecchio grigio in favore di tonalità più vivaci, mentre l’organizzazione generale dei comandi risulta più chiara, con icone leggermente più grandi per facilitare il tocco sugli schermi ridotti degli smartwatch.

Google non si è limitata a un semplice lifting estetico. Piccoli ma significativi cambiamenti migliorano l’esperienza d’uso, rendendo l’interazione quotidiana più immediata. Il layout è stato ottimizzato con una distribuzione più intelligente dei pulsanti. Ora risultano più accessibili e facilmente distinguibili. Anche la leggibilità è stata potenziata grazie all’ingrandimento di alcuni elementi grafici. E anche all’introduzione di sfondi più nitidi per le schede.

Non tutti gli aspetti sono già definitivi. Alcuni pulsanti, come “Rispondi”, restano invariati, e ciò suggerisce che l’aggiornamento sia ancora in fase di sviluppo. Inoltre, non è ancora chiaro se il nuovo design resterà esclusivo dei Pixel Watch. Oppure se verrà esteso anche ad altri smartwatch compatibili con Wear OS.

Con questa mossa, Gmail si allinea alle altre applicazioni Google. Queste hanno già abbracciato l’estetica di Material 3. Confermando la volontà dell’azienda di uniformare l’esperienza su tutti i dispositivi dell’ecosistema Android, dal telefono allo smartwatch.