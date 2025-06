PosteMobile connessione veloce e servizi inclusi per i nuovi clienti

PosteMobile torna a proporsi come alternativa interessante nel mondo della telefonia mobile italiana. Lo fa con la promozione “Creami EXTRA WOW 150“, pensata esclusivamente per chi attiva un nuovo numero online. Il pacchetto offre un piano completo inclusivo di 150GB di traffico dati su rete 4G+, chiamate illimitate e SMS senza limiti. Il tutto a un prezzo mensile di soli 6,99€, senza scatto alla risposta e con tariffe chiare e trasparenti. Alla prima attivazione, il cliente deve sostenere un costo di 10€ per la SIM e una ricarica obbligatoria di pari importo, che copre il primo mese.

PosteMobile: un’offerta trasparente, senza sorprese e adattabile alle nuove esigenze digitali

L’accesso alla rete 4G+ è garantito grazie all’infrastruttura Vodafone, che assicura una copertura del 99% della popolazione e una velocità di connessione che può arrivare fino a 300Mbps. La qualità del servizio risulta così competitiva anche rispetto agli operatori tradizionali. Ma l’offerta non si limita ai dati e alle chiamate. Sono infatti compresi, senza costi extra, servizi come “Ti cerco”, “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo credito residuo. È incluso anche l’hotspot, per condividere la connessione internet con altri device, in modo facile e veloce.

L’attivazione e la gestione dell’offerta possono essere effettuate in autonomia dal sito ufficiale o tramite l’app di Poste Italiane, disponibile per dispositivi Android e iOS. È importante, però, mantenere il credito sufficiente per il rinnovo automatico dell’offerta ogni mese. In caso contrario, il traffico voce e SMS sarà tariffato secondo i costi standard, ovvero 18 centesimi al minuto e 12cent. per ogni messaggio. Se poi la tariffa dati base giornaliera è attiva, verranno scalati 2€ per 500MB alla prima connessione. L’utente ha comunque la possibilità di abilitare o disabilitare il traffico a consumo attraverso SMS gratuiti o dall’area personale ogni volta che vuole.

Insomma, PosteMobile punta su semplicità, accessibilità e trasparenza, presentandosi come una soluzione adatta a chi vuole molto senza spendere troppo. L’offerta Creami EXTRA WOW 150 si conferma ideale per chi cerca grandi quantità di traffico, una buona copertura e servizi senza costi nascosti, il tutto gestibile in modo pratico e veloce in pochi click