Xiaomi Smart Band 10, la Ceramic Edition ci sarà: confermata da un teaser

Pur essendo già disponibile in alcuni store, la nuova Xiaomi Smart Band 10 non è stata ancora presentata ufficialmente. Un paradosso non così raro per i fan del brand cinese, ma che stavolta si accompagna a un primo vero segnale da parte dell’azienda: un teaser pubblicato sull’account ufficiale Twitter/X ha confermato l’esistenza della Ceramic Edition, una versione con finitura liscia e completamente bianca che, a differenza del passato, sembra destinata a un lancio globale.

In precedenza, questa variante era rimasta confinata alla Cina, ma la pubblicazione su un canale internazionale e non su piattaforme locali come Weibo rappresenta un indizio forte. Nulla di ufficiale, certo, ma a questo punto la sua assenza sul mercato globale sarebbe una sorpresa.

Specifiche confermate e nuovi dettagli estetici

Tra le novità più attese c’è un ulteriore aumento delle dimensioni dello schermo. La Xiaomi Smart Band 10 adotterà un display AMOLED da 1,72 pollici con refresh rate a 60 Hz, mantenendo però inalterata la filosofia del prodotto: autonomia fino a 21 giorni, grande varietà di tracciamenti per l’attività sportiva (oltre 150 modalità), monitoraggio del sonno e integrazione con il sistema operativo HyperOS 2.

Le colorazioni note includono:

Pearl White (Ceramic Edition)

Mystic Rose

Midnight Black

Glacier Silver

Non manca però un limite già emerso: l’assenza dell’NFC, che continua a rappresentare una delle principali richieste degli utenti europei, ma che probabilmente anche questa volta resterà disattesa.

Un consiglio per chi pensa già all’acquisto

Anche se la band è comparsa su diversi store — compreso Amazon Italia, per un breve periodo — il consiglio è di attendere l’annuncio ufficiale, previsto per il 30 giugno. Ad oggi, l’app Mi Fitness non riconosce ancora il dispositivo, riducendone le funzionalità a quelle di un semplice orologio digitale.

L’arrivo della Ceramic Edition sul mercato globale rappresenta comunque una svolta strategica per Xiaomi, che apre a un pubblico più ampio una delle versioni più curate e particolari della sua smart band.