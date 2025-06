Xiaomi

Xiaomi ha ufficializzato la Smart Band 10, nuova generazione della celebre fitness band, con uscita prevista per lunedì 30 giugno. L’annuncio conferma un’evoluzione importante in termini di design, funzionalità fitness e interazione, mantenendo comunque il focus su un prezzo accessibile e competitivo.

Xiaomi annuncia il lancio della nuova Smart Band 10: più ampia, più smart, sempre conveniente

Il primo cambiamento evidente della Xiaomi Smart Band 10 riguarda il display, ora più ampio rispetto alla generazione precedente. Anche se la dimensione precisa non è ancora stata comunicata ufficialmente, le immagini pubblicate mostrano uno schermo AMOLED allungato, pensato per ottimizzare la visualizzazione delle informazioni e rendere più fluida l’interazione con l’interfaccia. La nuova smartband supporterà quadranti personalizzabili e un’interfaccia grafica rivisitata per rendere più intuitive le notifiche e le attività quotidiane.

Con la Smart Band 10, Xiaomi amplia anche il supporto agli sport tracciabili, integrando nuovi profili di allenamento. L’obiettivo è quello di coprire una gamma ancora più ampia di attività fisiche, dalla camminata alla corsa, fino ad allenamenti indoor e discipline specifiche.

Non mancheranno le funzioni classiche come conteggio passi, monitoraggio del battito cardiaco, analisi del sonno, e SpO2, ma con algoritmi migliorati per offrire maggiore precisione nell’elaborazione dei dati.

La batteria della Xiaomi Smart Band 10 dovrebbe garantire un’autonomia in linea con le generazioni precedenti, attorno ai 10-14 giorni di utilizzo tipico, con ricarica magnetica migliorata in termini di velocità e praticità. Il dispositivo sarà inoltre resistente all’acqua, adatto all’uso durante attività come nuoto e doccia.

Xiaomi non ha ancora diffuso ufficialmente il prezzo europeo, ma secondo le stime il costo dovrebbe aggirarsi tra i 39 e i 49 euro, in linea con le precedenti versioni. La compatibilità sarà garantita con Android e iOS, tramite l’app Xiaomi Health. La Xiaomi Smart Band 10 sarà disponibile a partire da lunedì 30 giugno 2025, e verrà lanciata inizialmente in Cina, con arrivo previsto anche sul mercato globale nelle settimane successive.