HoMobile: ultima chiamata per ho. 5,99, fino al 30 giugno

Fino a pochi giorni fa la scadenza sembrava fissata per il 23 giugno. Ora, invece, c’è tempo fino a venerdì 30 giugno per approfittare dell’offerta ho. 5,99, la tariffa più competitiva di HoMobile. Una decisione da parte dell’operatore su rete Vodafone, che prolunga così la possibilità per o nuovi clienti o per chi richiede la portabilità da un altro gestore di accedere a un pacchetto completo. Quest’ ultimo infatti prevede 100GB in 4G, minuti e SMS illimitati, tutto a soli 5,99€ al mese.

HoMobile: navigazione veloce, possibilità di 5G e opzione eSIM, flessibilità totale per ogni esigenza

L’offerta è riservata a chi proviene da una lunga lista di operatori virtuali, tra cui Iliad, CoopVoce, PosteMobile, Tiscali e molti altri. Chi invece arriva da Vodafone, WindTre, TIM, Fastweb o Very dovrà sostenere un costo di attivazione più alto, ovvero di 29,90€, contro i soli 2,99€ previsti per gli altri. La SIM è gratuita, mentre la prima ricarica richiesta è di 6€, sufficiente a coprire il primo mese di offerta. Tutto può essere gestito comodamente online oppure presso edicole e tabaccherie abilitate.

Chi desidera maggiore velocità e il doppio dei dati può aggiungere 4€ in più al canone mensile. Con 9,99€ si ottiene infatti l’upgrade a 200GB mensili e l’accesso alla rete 5G, senza limiti di velocità. Ma non è finita qui. Ho. 5,99 è disponibile anche in versione eSIM, una grande comodità per chi utilizza dispositivi di ultima generazione. L’offerta base resta comunque molto allettante, con navigazione fino a 60Mbps e ben 7,60GB utilizzabili anche in roaming all’interno dell’Unione Europea.

I clienti sottolineano nei forum e nei commenti online la stabilità del servizio, l’assenza di modifiche improvvise e la qualità della copertura, identica a quella di Vodafone. Alcuni utenti evidenziano anche l’efficienza dell’assistenza clienti, un punto spesso trascurato ma fondamentale quando si cambia operatore. Insomma, per chi è alla ricerca di un’offerta semplice, trasparente e conveniente, il tempo stringe, l’occasione scade il 30 giugno.