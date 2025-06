Xbox e Xbox 360: i giochi disponibili anche su PC e Series X|S

Nel 2026, anno in cui il marchio Xbox celebrerà il suo venticinquesimo anniversario, Microsoft punta a lanciare un nuovo progetto. Con il nome in codice “Xbox Classics”, il colosso tecnologico intende rendere disponibili, in versione emulata e con grafica migliorata, alcuni titoli storici. Riservati alle sue prime due generazioni di console. Alla base dell’iniziativa c’è una collaborazione strategica con gli sviluppatori di Xenia, uno degli emulatori Xbox 360 più noti. La notizia è stata divulgata da eXtas1s, insider considerato molto affidabile riguardo le novità legate all’ecosistema Xbox. L’emulazione permetterà l’accesso a tali giochi su Xbox Series X|S, ma anche su PC. Ciò tramite cloud gaming e attraverso il Game Pass.

Microsoft introduce una novità per i giochi Xbox e Xbox 360

I giochi non saranno lanciati tutti insieme, ma in maniera scaglionata per tutto il 2026. Al momento, non ci sono ancora conferme ufficiali. Eppure, tra i primi titoli attesi ci sono Fable 2, Skate 3, Gears of War 3 e Batman: Arkham Asylum. La scelta dei titoli sarà influenzata non solo dalla fattibilità tecnica, ma anche dalla disponibilità delle licenze necessarie. Le quali potrebbero porre ostacoli per alcuni giochi.

Emulare la prima Xbox, paradossalmente, è più semplice rispetto alla 360. Ciò perché la console originale era basata su componenti simili a quelli di un normale PC. Con CPU x86 e GPU NVIDIA. La 360, invece, impiegava un processore PowerPC a 64 bit e una GPU ATI, richiedendo una traduzione delle istruzioni verso l’architettura moderna x86/64. La stessa usata oggi su console e PC. Dunque, nonostante la maggiore potenza della Xbox 360, le difficoltà tecniche per emularla sono maggiori. Tale progetto conferma la volontà di Microsoft di rendere la retrocompatibilità uno dei pilastri dell’esperienza Xbox. Le prossime console del brand, secondo quanto annunciato, continueranno su tale strada, assicurando la possibilità di accedere anche in futuro ai titoli del passato. Un’occasione importante per tutti gli appassionati interessati a tali giochi.