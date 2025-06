Galaxy Watch 4: pericolo per la schermata rossa

Un’ondata di segnalazioni ha portato l’attenzione su un problema che affligge il Galaxy Watch 4 dal suo debutto. Si tratta della famigerata “schermata rossa della morte”. Se inizialmente i casi erano limitati a pochi episodi isolati, ora la situazione sembra essere più estesa. Su Reddit e forum ufficiali Samsung, si susseguono testimonianze da parte di utenti che denunciano un guasto improvviso al display. Il fenomeno si manifesta con una schermata completamente rossa che compare all’improvviso e blocca ogni funzionalità dell’orologio. Il tutto senza lasciare via di uscita immediata.

Samsung: cosa sta succedendo con i Galaxy Watch 4?

A differenza dei primi tempi, in cui era possibile parlare di casi sporadici, l’impennata recente di tali malfunzionamenti fa pensare a un problema più diffuso. Quest’ultimo potrebbe, forse, essere legato all’usura dei componenti interni o a un difetto di progettazione. In alcuni episodi, l’orologio si riavvia con una forzatura, ma ciò accade sempre più raramente. Nella maggioranza delle situazioni, l’intervento di un tecnico diventa necessario. Il guasto, purtroppo, avviene in una fase in cui la garanzia standard è scaduta per molti dei dispositivi venduti nel 2021 e 2022. Lasciando i proprietari senza copertura. Oltre che costretti ad affrontare costi imprevisti per la sostituzione dello schermo.

Ciò che rende la situazione ancora più frustrante è l’assenza di comunicazioni da parte di Samsung. A tal proposito, infatti, non sono state fornite spiegazioni ufficiali sull’origine del difetto. Né tantomeno sono stati annunciati piani di assistenza straordinaria o programmi di garanzia estesa. Tale mancanza di trasparenza lascia i clienti in uno stato di incertezza. Inoltre, la preoccupazione si allarga anche a dispositivi più recenti come il Galaxy Watch FE. Un dispositivo che condivide molte caratteristiche con il Watch 4.

Al momento, le uniche strade percorribili per chi si trova di fronte a una schermata rossa restano il reset manuale del dispositivo o il contatto diretto con il servizio clienti per ottenere un preventivo di riparazione. Ciò in attesa che Samsung prenda una posizione chiara riguardo l’accaduto.