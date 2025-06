Windows 11: ecco tutte le novità introdotte con la build 27881

Recentemente Microsoft ha rilasciato la Build 27881 di Windows 11 che introduce interessanti novità tra le quali spicca sicuramente il filtro per le parolacce nella digitazione vocale richiamabile tramite la combinazione tasti Windows + H e che consente di scegliere se mascherare o meno determinati termini.

Funzionalità e correzioni

Tra le funzionalità di spicco abbiamo quella definita come Speech Recap, quest’ultima memorizza fino a 500 frasi pronunciate e consente una facile consultazione o copia migliorando di fatto l’accessibilità per gli utenti con disabilità uditive, passando invece sul fronte sicurezza è stato anticipato il rinnovo dei certificati di firma del codice, i quali saranno validi fino all’11 agosto 2026, sono stati anche inseriti alcuni miglioramenti grafici che includono un indicatore più visibile sulla barra delle applicazioni per le applicazioni che richiedono attenzione e una riorganizzazione abbastanza radicale del menu accessibilità con nuove categorie tematiche e con l’integrazione diretta della voce accesso vocale.

Per quanto riguarda invece la condivisione Windows, ora sarà possibile modificare le immagini prima di effettuare l’invio vero e proprio, saranno supportati tutti i formati più gettonati.

Ma non è finita qui, per i dispositivi dotati di schermo touchscreen Microsoft sta testando una nuova visualizzazione grafica per le interazioni tramite trascinamento, il tracciamento del dito verrà rappresentato con una serie di bolle animate frutto del miglioramento fatto sul motore di rendering, tutti gli utenti potranno tra l’altro, inviare dei feedback appositi sulla funzionalità.

Per il resto, questa nuova versione include tantissime correzioni di bug che potevano presentarsi casualmente durante l’utilizzo quotidiano del sistema, questa versione attualmente è disponibile all’interno del canale Canary sottoforma di immagine Hayko anche in lingua italiana, Microsoft tra l’altro ha colto l’occasione anche per aggiornare i requisiti hardware per accedere al canale canali di beta testing che se non rispettati non permettono agli utenti di iscriversi, se dunque fate parte di questo ramo di test e siete curiosi, potete tranquillamente scaricare la versione aggiornata di Windows.