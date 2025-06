Xiaomi Smart Band 10 tra misteri e anteprime: spunta in Kazakistan prima del lancio

Xiaomi Smart Band 10 ha fatto parlare di sé ancor prima del suo lancio ufficiale. Un utente kazako, conosciuto online con il nome zhantome, ha stupito la community di Reddit condividendo la sua curiosa avventura. Il giovane, residente in Kazakistan, ha notato che una nota catena di elettronica del suo Paese aveva messo in vendita quella che sarebbe dovuta essere la prossima smart band di Xiaomi. Sorpreso, ha deciso di effettuare subito un ordine online tramite il marketplace locale Kaspi, ma l’acquisto è stato inizialmente annullato.

Amazon anticipa tutti: la Xiaomi Smartband 10 arriva anche in Italia, ma a caro prezzo

Ma non si è dato per vinto. Ha trovato un altro modo per completare l’acquisto e, contro ogni previsione, ha ricevuto a casa la Xiaomi Smart Band 10. Il dispositivo, accompagnato da una confezione apparentemente ufficiale e dotato della lingua russa già installata, sembrava a tutti gli effetti la versione globale. Ma mancava un dettaglio cruciale, ovvero Xiaomi non aveva ancora presentato il prodotto, e l’app Mi Fitness non era aggiornata per supportarlo. Così, chi come zhantome è riuscito ad averla in anticipo, si ritrova con un dispositivo completo ma non ancora funzionale. La smart band non viene riconosciuta dall’app, impedendo ogni tipo di configurazione o sincronizzazione.

L’utente ha raccontato con un pizzico di ironia la sua delusione per non poterlo usare, però secondo alcune fonti, l’attesa potrebbe essere breve. Xiaomi dovrebbe infatti annunciare ufficialmente la Smart Band 10 entro la fine di giugno, probabilmente il 30. Se il caso kazako ha sorpreso per l’anticipo, quello italiano sorprende per la disponibilità. La Xiaomi Smart Band 10 è apparsa infatti anche su Amazon Italia. Venduta e spedita direttamente da Amazon nella colorazione nera, viene proposta a circa 62€. Si tratta di un prezzo superiore a quello previsto per il mercato ufficiale italiano, che dovrebbe aggirarsi sui 49€.

Eppure la band è acquistabile già oggi, anche se le sue funzioni restano limitate per via dell’incompatibilità temporanea con l’app Mi Fitness. Alcuni utenti che l’hanno comprata su Amazon segnalano infatti che, fino a quando Xiaomi non rilascerà l’aggiornamento, la band non è utilizzabile in modo completo.