Windows 11 saluta il Pannello di Controllo: ecco le novità in arrivo

Il processo di modernizzazione di Windows 11 continua, e con esso il progressivo abbandono dello storico Pannello di controllo, uno degli elementi più longevi del sistema operativo di Microsoft. Nelle ultime build distribuite agli iscritti al programma Insider, in particolare nel Canary Channel, sono apparse ulteriori migrazioni verso la più moderna app Impostazioni, segno chiaro della direzione che l’azienda sta seguendo.

La novità più recente riguarda le opzioni legate alla gestione dell’orologio e dei fusi orari. Ora sarà possibile aggiungere fino a due orologi supplementari, personalizzabili con nomi a piacere, il tutto attraverso un’interfaccia visivamente più coerente con il design di Windows 11. La nuova sezione è compatibile con i temi chiaro e scuro, propone elementi grafici più ampi e risulta più accessibile, soprattutto per chi utilizza schermi ad alta risoluzione o ha esigenze specifiche in termini di leggibilità.

Anche i formati AM/PM passano all’app Impostazioni

Un altro dettaglio riguarda la personalizzazione dei formati orari AM e PM, utile per chi vive in Paesi dove il formato a 12 ore è diffuso. Questa opzione non si trova più nel vecchio percorso del Pannello di controllo, ma è stata spostata in Impostazioni > Data/ora e lingua > Lingua e area geografica > Formato regionale. Si tratta di un cambiamento apparentemente marginale, ma che rientra in un disegno più ampio: rendere tutte le impostazioni facilmente accessibilida un’unica interfaccia, più intuitiva e visivamente uniforme.

Un’evoluzione graduale ma costante

Questi spostamenti si aggiungono a quelli già avvenuti per le impostazioni della tastiera, e anticipano probabilmente ulteriori novità che arriveranno nei prossimi aggiornamenti. Microsoft non ha ancora ufficializzato tutte le modifiche, ma il loro arrivo nelle versioni di anteprima lascia pochi dubbi sulla volontà di archiviare definitivamente il Pannello di controllo, almeno per gli utenti comuni.

Oltre a questi cambiamenti, le ultime build hanno introdotto ottimizzazioni nei menu contestuali, miglioramenti alla barra delle applicazioni e nuove funzioni dedicate all’accessibilità, a conferma di un lavoro costante su usabilità e coerenza visiva. Una trasformazione che procede un passo alla volta, ma con una direzione ben chiara.