Very Mobile: la sua nuova offerta batte tutti con un prezzo super

Al giorno d’oggi, ognuno di noi ha bisogno di usufruire ogni giorno della propria offerta mobile attiva sul suo numero di cellulare, o utente infatti ha bisogno di restare connesso con la propria vita digitale e per farlo avere a disposizione minuti, SMS e soprattutto gigabyte di traffico dati e un passo obbligato dal quale non si può sfuggire, ecco dunque che per farlo risulta necessario attivare un’offerta che deve ovviamente soddisfare le necessità della persona sotto ogni punto di vista in modo da farla arrivare alla fine del mese senza nessun tipo di preoccupazione.

in Italia di provider telefonici che offrono questo tipo di possibilità, certamente non mancano, o ognuno di loro infatti vuole risultare competitivo all’interno del mercato e per farlo garantisce offerte sempre aggiornate e al passo coi tempi pensate per conquistare la fetta di utenza più grossa, tra questi un nome certamente importante è quello di Very Mobile che ogni giorno mette a disposizione offerte davvero interessanti dai costi decisamente competitivi, non a caso sul suo sito ufficiale recentemente è apparsa una nuova promozione che offre tutto il necessario per navigare senza preoccupazioni in 5G, scopriamola insieme.

Tutto incluso ad un prezzo super

L’offerta in questione consente di accedere a 150 GB di traffico dati in 5G con minuti illimitati verso tutti ed SMS limitati verso tutti, il costo ammonta a 5,99 € al mese con il primo mese completamente gratuito, l’offerta in questione supporta anche la portabilità del numero da un altro operatore virtuale, il quale però deve essere presente in una lista di operatori supportati.

se siete interessati tutto ciò che dovete fare e recarvi sul sito ufficiale dell’operatore in questione per procedere all’attivazione online in pochi semplici clic, nulla di più facile per poter accedere alla velocità della connessione 5G ad un prezzo decisamente competitivo per il mercato.