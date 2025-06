Android TV Box in sconto assurdo su AliExpress: costa solo 9 euro

Il risparmio per il consumatore sugli acquisti effettuati su AliExpress è sempre ottimo, infatti dovete sapere che in questi giorni è disponibile una promozione con la quale poter mettere le mani su un Android TV Box, pagandolo soli 9,32 euro. Uno dei prezzi più bassi di sempre che si siano mai visti, con risparmio assicurato per tutti gli utenti.

Il modello di cui vi parliamo H20 Pro, trattasi di un android TV Box di ultima generazione, dotato di sistema operativo Android, quindi con Play Store integrato per l’installazione di applicazioni di vario genere ed un’ampissima versatilità. Integra processore quad core che offre una discreta usabilità quotidiana, accoppiato con 2GB di RAM e 16GB di memoria interna (espandibile comunque sfruttando gli appositi slot).

A tutti gli effetti può essere utilizzato alla stessa stregua di un centro multimediale, per riuscire a trasmettere contenuti in alta definizione, in particolare in 4K, rendendo smart ogni televisore, anche grazie al controllo da remoto tramite il telecomando che è possibile trovare incluso in confezione.

Android TV Box: il prezzo è ridicolo su AliExpress

E’ indubbio che uno dei suoi più grandi vantaggi è rappresentato dall’eccellente prezzo finale di vendita, infatti parte da un listino di 63,45 euro, per scendere dell’85%, ed arrivare in questo modo ad un valore finale di soli 9,32€ su AliExpress. Gli utenti possono inoltre abbracciare un rimborso del valore massimo del 10%, così da poterlo utilizzare per altri acquisti sulla medesima piattaforma. Per l’acquisto premete qui.

Il prodotto è interamente realizzato in plastica, di colorazione nera con finitura opaca su tutta la superficie, capace quindi di garantire un’estetica curata e precisa, in linea con gli standard a cui siamo solitamente abituati. Il suo funzionamento è garantito con il solo collegamento alla presa a muro, essendo naturalmente sprovvisto di una batteria integrata per l’utilizzo in mobilità.