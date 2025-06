AliExpress lancia lo sconto folle: smartphone Redmi a soli 43 euro

Una promozione davvero più unica che rara vi attende in questi giorni su AliExpress, grazie alla quale gli utenti possono approfittare di uno sconto mai visto prima, un prezzo bassissimo per l’acquisto di uno smartphone Redmi, riuscendo in questo modo a mettere le mani su un prodotto economico e di buona qualità.

Il prodotto id cui vi parliamo è Redmi 8A, lanciato sul mercato da ormai qualche anno, convince con specifiche tecniche di ottimo livello generale, a partire dal display da 6,22 pollici di diagonale, che presenta allo stesso tempo risoluzione 1520 x 720 pixel, passando poi per tecnologia IPS LCD, densità di 270 ppi, 16 milioni di colori e protezione Gorilla Glass 5.

Il processore è un Qualcomm Snapdragon 439, octa-core con frequenza di clock a 1,95 GHz, accoppiato con la GPU Adreno 505, ed una configurazione comunque discreta, se considerate essere da 2GB di RAM e 32GB di memoria interna (comunque espandibile con microSD fino ad un massimo di 512GB).

AliExpress: sconto imperdibile oggi

Nessuno si sarebbe mai aspettato di pagare così poco uno smartphone Redmi, a tutti gli effetti il consumatore si ritrova a poter versare un contributo finale di soli 36,99 euro per il suo acquisto, partendo comunque da un listino di 77,01 euro, con quindi uno sconto effettivo del 50% ed un rimborso che può raggiungere anche il 10% del valore pagato. Ordine da effettuare subito qui.

Lo smartphone è chiaramente pensato per la fascia bassa della telefonia mobile, come tale il consumatore può godere di un comparto fotografico non di altissimo livello, capace di raggiungere 12 megapixel in termini fotografici posteriori, con risoluzione inoltre di scatto di 4000 x 3000 pixel. L’apertura F1.8 ne certifica l’usabilità anche in condizioni di scarsa luminosità. Spostando l’attenzione anteriormente possiamo trovare un sensore da 8 megapixel con apertura F2, per immagini sufficienti, senza avere comunque troppe pretese nella qualità e nel rispetto della gamma cromatica.