ho. Mobile: ecco 200GB in 5G con prezzo assurdo, c’è anche la eSIM

ho. Mobile, il gestore virtuale su rete Vodafone, aggiorna il proprio catalogo con un’offerta che introduce finalmente il 5G e punta su quantità di dati, semplicità di gestione e assistenza digitale. La nuova proposta mette a disposizione un pacchetto solido, pensato per chi cerca una connessione veloce, minuti illimitati e pieno controllo sui costi.

200 giga, minuti e SMS illimitati a un prezzo stabile

L’offerta prevede ogni mese 200 GB in 5G, minuti senza limiti verso tutti e SMS illimitati, al prezzo fisso di 9,99€ al mese, che non aumenterà nel tempo. Si tratta di un piano trasparente, senza vincoli contrattuali o costi extra inattesi. L’attivazione ha un costo una tantum a partire da 2,99€, che può variare in base all’operatore da cui si proviene.

La navigazione in 5G è ora parte integrante dell’offerta, a patto di avere un dispositivo compatibile e trovarsi in una delle aree coperte dal segnale. Un miglioramento che allinea ho. Mobile agli standard più attuali in termini di velocità e prestazioni.

eSIM opzionale e supporto digitale sempre attivo

Chi preferisce evitare la consegna della SIM fisica può optare per la eSIM, disponibile al costo aggiuntivo di 1,99€. In questo modo l’attivazione avviene più rapidamente, senza dover attendere spedizioni o ritirare nulla in edicola.

In alternativa, la SIM classica può essere attivata con SPID, per una procedura veloce e completamente online. Inoltre, l’offerta include ora il nuovo servizio di assistenza tramite WhatsApp, che consente di ricevere supporto diretto in modo semplice, senza dover accedere ad app dedicate o fare lunghe attese telefoniche.

Con tanti giga, 5G incluso, e strumenti pratici per gestire la linea, ho. Mobile si conferma una delle scelte più complete e flessibili tra gli operatori virtuali oggi attivi in Italia. I provider virtuali dunque dimostrano di avere tutte le carte in regola per combattere con quelli storici, ho. Mobile ne è la diretta testimonianza.