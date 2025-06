Iliad non si ferma e batte Vodafone e TIM: 3 offerte a partire da 7€ al mese

Iliad conferma la propria filosofia fatta di chiarezza, assenza di vincoli e zero costi nascosti, con tre offerte attualmente attivabili che combinano grandi quantità di giga, prezzi fissi e chiamate illimitate. Si tratta di Giga 250, Flash 220 e Flash 150, tre piani pensati per rispondere a esigenze diverse, con la certezza che il prezzo mensile non cambierà mai.

Giga 250: il massimo con 250 giga in 5G

L’offerta più completa è Giga 250, che al costo di 11,99€ al mese include 250 GB in 5G, 25 GB utilizzabili in Europa, minuti e SMS illimitati verso tutti. Si tratta della scelta più indicata per chi utilizza spesso lo smartphone per streaming, hotspot e videochiamate ad alta definizione.

Flash 220: 5G e convenienza a meno di 10 euro

Con Flash 220, Iliad propone una soluzione intermedia che garantisce 220 GB in 5G e 16 GB in roaming UE a 9,99€ al mese, sempre con chiamate e SMS senza limiti. È la promozione adatta a chi vuole sfruttare il 5G ma restare sotto la soglia dei 10 euro.

Flash 150: 150 giga in 4G al miglior prezzo

Chi vuole risparmiare ulteriormente, può fare capo anche all’ultima offerta di Iliad, ovvero la famosissima Flash 150. Questa soluzione offre il 4G, ugualmente performante su tutto il territorio e con 150 GB ogni mese. Telefonate e messaggi sono sempre illimitati verso tutti e per un totale di soli 7,99€ mensili. Chi crede dunque di non avere ancora bisogno del 5G come rete mobile, può rifarsi a questa soluzione.

Ricordiamo che gli utenti che possono attivare queste offerte sono quelli di ogni gestore, senza limitazione alcuna. Ovviamente c’è spazio anche per i già clienti di Iliad, ma ci sono dei criteri da rispettare, più che altro uno: c’è bisogno che il prezzo dell’offerta che si sceglie di attivare, sia superiore a quello dell’offerta che si lascia. Tutto molto semplice, molto economico e soprattutto con grande qualità, come Iliad ha abituato tutti.