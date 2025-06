Stellantis: stop drive per le vecchie C3 e DS3 per gli airbag

L’attenzione sulla sicurezza automobilistica in Europa è tornata ai massimi livelli. Ciò a causa del ritorno sotto i riflettori dello scandalo legato agli airbag Takata. Un episodio recente ha coinvolto la morte di una donna di 37 anni a Reims, in Francia. Quanto accaduto ha spinto il governo francese, e quindi anche Stellantis, ad intraprendere azioni drastiche. Ciò con l’obiettivo di proteggere i cittadini. Dopo quanto accaduto, Stellantis ha annunciato una campagna di richiamo. Quest’ultima è indirizzata a tutte le Citroën C3 e DS3 prodotte tra il 2009 e il 2019. Facendo riferimento soprattutto alle vetture ancora equipaggiate con airbag Takata. L’intervento prevede un fermo immediato dei veicoli. Vietandone l’utilizzo fino alla riparazione. L’azienda, in linea con le direttive ministeriali francesi, ha lanciato ufficialmente l’iniziativa “stop-drive”. La quale obbliga i proprietari a contattare un centro assistenza per la sostituzione gratuita del componente difettoso.

Ancora problemi con gli airbag Takata: Stellantis avvia l’iniziativa stop-drive

Numerosi Paesi dell’Unione Europea sono coinvolti nella campagna di richiamo. Tra cui Germania, Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia e molti altri dell’area centro-nord. L’Italia non figura tra le nazioni interessate dall’azione più recente. Segno che nel nostro territorio la precedente campagna di sostituzione ha avuto esito positivo, portando presumibilmente all’eliminazione totale di tali airbag pericolosi dal parco circolante. Nonostante ciò, la vicenda mette nuovamente in evidenza quanto sia essenziale mantenere alta l’attenzione su questioni che riguardano direttamente la sicurezza stradale.

Il richiamo si basa su una valutazione tecnica dettagliata. Quest’ultima tiene conto non solo dell’età e delle condizioni dell’airbag, ma anche di fattori ambientali e dell’uso effettivo delle vetture. I rischi, come dimostrato dal tragico incidente in Francia, non sono teorici. La componente può davvero rappresentare una minaccia concreta per la vita degli occupanti. Per tale motivo, Stellantis ha deciso di intervenire con determinazione. Cercando di raggiungere tutti i proprietari dei modelli coinvolti attraverso notifiche mirate, strumenti online per la verifica del VIN, contatti telefonici e l’assistenza dei concessionari ufficiali.