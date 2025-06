Google Messaggi si rinnova profondamente

Google Messaggi, con l’introduzione di due nuove funzionalità si prepara a sfidare apertamente i giganti della messaggistica istantanea. L’app sta infatti per rendere disponibili due strumenti attesissimi. Ovvero la cancellazione dei messaggi per tutti e la possibilità di posticipare le notifiche. Cambia non solo l’aspetto dell’applicazione, ma anche la gestione delle conversazioni, sempre più simile a quella di WhatsApp e Telegram.

Google Messaggi: più personalizzazione per gruppi e grafica

Con l’opzione “Elimina per tutti”, accessibile premendo a lungo un messaggio in una chat RCS, l’utente potrà cancellare definitivamente il contenuto sia per sé che per il destinatario. La funzione sarà limitata a coloro che hanno installato la versione aggiornata dell’app, mentre i vecchi client potrebbero ancora mostrare i messaggi eliminati. Una seconda opzione, “Elimina per me”, permette invece di rimuovere il contenuto solo dal proprio dispositivo.

La vera novità però riguarda la gestione delle notifiche. Dalla schermata principale di Google Messaggi, mantenendo la pressione su una conversazione, appare ora la nuova funzione “Posticipa”. Grazie a questa si può scegliere di silenziare le notifiche per un intervallo di tempo prestabilito, un’ora, otto ore, ventiquattro ore oppure in modo permanente. Una volta attivata la funzione, la conversazione risulterà evidenziata in grigio e accompagnata da un’icona che ne indica lo stato.

Oltre a tutto ciò anche l’aspetto grafico dell’app cambia, grazie all’introduzione del tema a Colore dinamico, capace di adattarsi allo sfondo scelto. Anche le chat di gruppo ricevono un aggiornamento visivo. Infatti al posto della classica griglia 2×2 con gli avatar dei partecipanti, ora è possibile inserire una singola immagine, scelta tra le illustrazioni di Google o direttamente dalla propria galleria. A completare l’esperienza c’è una piccola, ma utile, novità. Ossia accanto a ogni conversazione viene ora indicato lo stato RCS del contatto, così da sapere subito se è possibile scambiare messaggi tramite il protocollo più avanzato. Tutte queste novità sono disponibili nell’ultima versione stabile disponibile dell’app.