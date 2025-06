OnePlus punta tutto sul gaming mobile con il suo nuovo tablet compatto

Nel mondo tech di oggi OnePlus sorprende preparando un tablet da gaming dal formato ridotto. Dopo il recente lancio del Pad 3, il marchio infatti sembra pronto a espandere la sua offerta con un nuovo modello incentrato esclusivamente sull’esperienza videoludica. Tali informazioni provengono dal noto leaker Smart Pikachu, che ha diffuso l’indiscrezione tramite Weibo. Il tablet, ancora senza un nome ufficiale, dovrebbe disporre di un display da circa 8”, frequenza di aggiornamento a 165Hz e risoluzione 3K. Insomma, un dispositivo creato per garantire fluidità e reattività nei giochi.

Prestazioni elevate e prezzo competitivo: un tablet per gamer esigenti targato OnePlus

La scelta di puntare su un formato così compatto potrebbe sembrare azzardata, ma c’è chi la considera una mossa intelligente. Il mercato dei tablet gaming, infatti, è dominato da prodotti grandi e ingombranti, spesso poco pratici da portare in giro. Il nuovo dispositivo, invece, si propone come alternativa più comoda, perfetta per il gaming in mobilità. Il design dovrebbe unire sobrietà e personalità, senza cadere nell’eccesso. In tal senso, sembra che OnePlus voglia prendere le distanze dagli stili aggressivi tipici dei gaming device, cercando una propria identità.

Sul piano tecnico, non ci sono ancora conferme ufficiali. Si ipotizza che il cuore del dispositivo possa essere il chip MediaTek Dimensity 9400+, lo stesso atteso sul Redmi K Pad, oppure lo Snapdragon 8 Gen 3 Elite, già presente nel Pad2 Pro. In entrambi i casi, si tratterebbe di soluzioni capaci di offrire potenza più che sufficiente per affrontare intere sessioni di gioco intense. Quanto al prezzo, è possibile che OnePlus segua la linea dei concorrenti. Il Redmagic Gaming Tablet 3 Pro, ad esempio, parte in Cina da circa 485 dollari. Ciò fa dunque pensare ad un posizionamento in Europa intorno ai 500€.

Un simile approccio mira a colmare il vuoto esistente tra smartphone avanzati e tablet professionali di grandi dimensioni. In quanto i dispositivi da 8”, se ben progettati, possono rivelarsi estremamente versatili per un pubblico in cerca di prestazioni elevate ma con un ingombro minimo. La sfida per OnePlus sarà quindi quella di distinguersi in una fascia di mercato ancora poco esplorata, offrendo qualcosa di davvero unico.