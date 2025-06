Spiagge più pulite grazie a tasse e divieti: la prova nei numeri

C’è una scena che ormai conosciamo fin troppo bene: una passeggiata in spiaggia, magari in una giornata di sole, e tra un’onda e l’altra… un sacchetto di plastica che si incastra tra le dune. Non è certo il tipo di ricordo che vorremmo portarci a casa, eppure purtroppo è sempre più comune. La buona notizia? Ci sono dati concreti che dimostrano come qualcosa, davvero, si possa fare.

Dati concreti mostrano l’impatto reale dei divieti sui sacchetti monouso

Uno studio condotto da due università americane di spicco — Delaware e Columbia — ha raccolto dati per anni partendo proprio dalle spiagge e da volontari che si occupano di ripulirle. Grazie a un’app che monitora i rifiuti raccolti, è stata creata una banca dati enorme che ha permesso di osservare l’effetto diretto delle leggi che limitano o vietano l’uso dei sacchetti monouso. E il risultato è quasi sorprendente nella sua semplicità: dove ci sono regole, i sacchetti diminuiscono. E non di poco.

In alcune zone, la quantità di rifiuti sulle spiagge si è quasi dimezzata. Non perché sia sbocciata una nuova coscienza collettiva da un giorno all’altro, ma perché meno sacchetti in circolazione significano meno plastica dispersa. Funziona. Funziona meglio di quanto molti si aspettassero. E funziona soprattutto dove il problema era più grave, dove la plastica aveva ormai invaso il paesaggio.

Non è però che tutto sparisca come per magia. I sacchetti continuano a esistere e il loro numero totale cresce ancora. Ma cresce molto meno dove sono state introdotte regole chiare, come tasse o divieti. È come se si fosse trovato un freno reale, un modo per rallentare una deriva che sembrava senza fine.

Forse, allora, non è solo questione di politica o numeri su un grafico. Forse è una piccola, grande dimostrazione che quando si interviene davvero, qualcosa cambia. E che ogni sacchetto in meno, alla fine, è un gesto concreto che porta un po’ più di blu dove ora c’è solo grigio di plastica.