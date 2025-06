PosteMobile, il minimo indispensabile ad un prezzo SHOCK: è una grande occasione

PosteMobile, l’operatore virtuale di Poste Italiane, propone una tariffa che punta tutto su prezzo fisso, assenza di vincoli e copertura capillare. L’offerta si chiama Creami Extra WOW 50 e si rivolge a chi cerca un piano completo, con dati in 4G+, chiamate illimitate e nessuna limitazione sull’operatore di provenienza.

Cosa include Creami Extra WOW 50

Il pacchetto include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti e 50 GB al mese su rete 4G+, con velocità fino a 300 Mbps. Il prezzo è di 5,99€ al mese, senza aumenti futuri. Si tratta di una soluzione adatta a chi ha un utilizzo quotidiano dello smartphone e desidera un piano stabile e senza sorprese.

A rendere ancora più interessante la promozione è la piena accessibilità: può essere attivata da chiunque, senza distinzioni legate all’operatore attuale. Che si provenga da un grande gestore o da un altro virtuale, le condizioni restano identiche.

Attivazione facile anche in ufficio postale

PosteMobile rende disponibili per gli utenti più modalità per attivare l’offerta, come ad esempio quella online o anche tramite il semplice ufficio postale. Per chi volesse c’è sempre l’opportunità di scegliere il contatto di un operatore telefonico. Si tratta di procedure estremamente semplici e rapide che non hanno alcun tipo di difficoltà. Il prezzo per l’assicurazione consiste in 10 € una tantum e porta con sé anche la scheda SIM.

Creami Extra WOW 50 è pensata per chi cerca un’offerta senza clausole complesse, con un prezzo chiaro e vantaggioso. Una scelta solida per chi vuole affidarsi alla rete e alla struttura di Poste Italiane, un marchio presente da anni su tutto il territorio nazionale. Soluzioni del genere potrebbero sembrare scarne di contenuti agli utenti ma in realtà non è così in quanto è stato acclarato che i giga disponibili all’interno di questa promozione risultano più che sufficienti per più del 75% degli utenti che hanno un’offerta mobile.