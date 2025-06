WhatsApp: arrivano i riassunti IA dei messaggi privati

Dopo una lunga attesa una delle funzionalità più desiderate all’interno di WhatsApp finalmente dà il primo segno di sé, stiamo parlando della possibilità di ottenere un riassunto dei messaggi non letti direttamente all’interno dell’applicazione, funzionalità della quale si era parlato in passato e che ora finalmente è disponibile su WhatsApp.

Riassume ciò che non hai letto

La funzionalità in questione consente letteralmente di ottenere un riassunto organico ma allo stesso tempo non troppo ampio di tutti i messaggi non letti all’interno di una conversazione sia che questa sia una chat privata con qualcuno sia una conversazione all’interno di un gruppo, nello specifico l’intelligenza artificiale tende una mano agli utenti dal momento che si occupa per l’appunto di capire il significato di ciò che viene scritto per elaborare un riassunto leggibile, il tutto è attivabile tramite la funzionalità definita come Private Message Sunmaries.

A comunicarlo e direttamente WhatsApp sul suo blog all’interno del quale spiega la novità sottolineando un aspetto davvero molto importante, la lettura, la metabolizzazione dei messaggi e la creazione dei riassunti sono processi che non passano né da Internet né dai server di meta ma avvengono sul dispositivo dell’utente tramite una tecnologia chiamata Private Processing, in modo da garantire la massima privacy, né WhatsApp né nessun altro può vedere il contenuto dei messaggi o accedere ai riassunti.

La funzionalità in questione non sarà attiva di default ma sarà facilmente attivabile direttamente dalle impostazioni, quest’ultima sarà disponibile a condizione che i messaggi non letti siano almeno tre e una volta attivata nessuno saprà che si è scelto di recuperare l’arretrato attraverso un riassunto senza leggerlo integralmente.

Attualmente la funzionalità è in fase di lancio ed è disponibile solamente in lingua inglese per gli utenti USA, WhatsApp stappò lavorando per renderla disponibile per tutte le altre nazioni oltre quella americana.