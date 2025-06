Nothing Phone (3): debutta la rivoluzionaria Glyph Matrix

Nothing cambia passo e si prepara a lanciare il suo primo vero flagship. Con il Phone (3), il marchio londinese rompe con il passato e introduce importanti novità. Tra queste spicca l’inedita Glyph Matrix, un sistema di illuminazione posteriore a matrice di punti LED che promette non solo effetti visivi d’impatto, ma anche una modalità alternativa di interazione con lo smartphone. Non si tratta più solo di luci decorative: la matrice è pensata per fornire informazioni dinamiche, adattandosi al contesto d’uso dell’utente.

Una nuova frontiera per la personalizzazione visiva del Nothing Phone (3)

L’estetica si evolve, ma anche la sostanza. Il dispositivo, che sarà alimentato dalla piattaforma Snapdragon 8s Gen 4, è il primo Nothing a offrire cinque anni di aggiornamenti principali Android e sette anni di patch di sicurezza. A differenza dei precedenti modelli, Phone (3) vuole collocarsi nella fascia alta del mercato, puntando su prestazioni, supporto software duraturo e design distintivo. L’arrivo della Glyph Matrix era stato anticipato da una campagna teaser con riferimenti visivi in stile “dot matrix”, un chiaro segnale del cambio di rotta.

La Glyph Matrix dovrebbe occupare la parte alta della scocca posteriore, a destra del modulo fotografico. Tuttavia, alcune immagini circolate in rete, come quelle diffuse da Max Jambor e 9to5Google, sollevano dubbi sulla posizione esatta del componente. Se la matrice fosse realmente collocata in quell’area, si sovrapporrebbe in parte alla fotocamera, il che rende i render trapelati non del tutto coerenti con le specifiche presunte. Resta comunque alta l’attesa per scoprire tutte le funzioni abilitate da questa innovazione.

Il sistema potrebbe ricordare quello già visto nei modelli ROG Phone 9 e 9 Pro, ma con una portata potenzialmente più ampia. Glyph Matrix non è solo un vezzo estetico: rappresenta un nuovo linguaggio visivo che integra notifiche, interazioni e animazioni in tempo reale. Nothing punta così a differenziarsi in un mercato saturo, offrendo un’esperienza utente più immersiva e personalizzata.