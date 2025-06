Nothing Phone (3), la data di presentazione ufficiale c’è: l’azienda ha confermato

Dopo settimane di anticipazioni, Nothing ha finalmente svelato la data di presentazione del nuovo Nothing Phone (3): l’appuntamento è fissato per martedì 1 luglio. A confermarlo è la stessa azienda, tramite comunicato ufficiale e un video teaser diffuso sui social. Il filmato, seppur breve, mostra chiaramente un ritorno all’estetica “matrix dot”, già adottata dal brand in passato su alcuni accessori.

Secondo diversi osservatori, questa scelta grafica non è affatto casuale. Anzi, rappresenterebbe un primo indizio concreto di una nuova filosofia di design per la parte posteriore del dispositivo. A detta di fonti ben informate, infatti, Nothing potrebbe abbandonare i classici LED Glyph integrati finora sul retro dei suoi smartphone, in favore di una matrice di LED a punti.

Nuovo approccio all’estetica (e alla funzionalità) da parte di Nothing

L’idea di sostituire i LED statici con una griglia dinamica rappresenta una svolta interessante. Questo tipo di matrice, simile a quella già adottata da Asus nei suoi ROG Phone 9 e 9 Pro, permetterebbe una maggiore libertà visiva: oltre ai semplici effetti luminosi, si potrebbero visualizzare icone stilizzate, immagini personalizzate o notifiche animate, direttamente sulla scocca posteriore.

In termini pratici, ciò offrirebbe più funzionalità rispetto alla soluzione attuale, dove ogni LED è associato a pattern specifici, senza possibilità di rappresentare elementi più dettagliati. La matrice LED a punti, invece, apre le porte a una personalizzazione più profonda e potenzialmente più utile anche dal punto di vista dell’usabilità.

Nonostante non si tratti di una novità assoluta nel panorama degli smartphone, se implementata con l’approccio distintivo di Nothing, questa evoluzione potrebbe diventare uno degli elementi caratterizzanti del brand. Resta solo da capire quanto sarà integrato il nuovo sistema e se andrà a sostituire del tutto i LED Glyph oppure a conviverci. Ora bisognerà solo attendere per scoprire effettivamente quali saranno le novità che l’azienda eclettica detiene in serbo per utenti.