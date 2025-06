Il mondo del gaming portatile accoglie due nuove protagoniste: Ayaneo Pocket S2 e la sua variante Pro. Le console, appena presentate, rappresentano il primo debutto commerciale del chip Snapdragon G3 Gen 3. Sviluppato da Qualcomm per dispositivi Android destinati al gioco. La collaborazione tra le due aziende ha permesso di superare i limiti di compatibilità riscontrati nei modelli precedenti. Offrendo ora prestazioni più stabili anche con titoli ed emulatori particolarmente esigenti. Nonostante l’annuncio ufficiale, per ora non è possibile acquistarle. L’iniziativa parte tramite una campagna su IndieGoGo, come da tradizione del brand.

Ayaneo S2 Pro: più autonomia, memoria espandibile e dettagli da top di gamma

Il cuore delle nuove console è lo stesso in entrambi i modelli. Cambiano solo le dotazioni. La Pocket S2 Pro è dotata di una batteria potenziata da oltre 10.000 mAh. E supporta la ricarica rapida fino a 66 W. Inoltre, permette all’utente di scegliere tra due tipi di d-pad intercambiabili. A quattro o otto direzioni. Il display da 6,3 pollici, in tecnologia IPS e risoluzione QHD, è identico in entrambe le versioni. Offre una buona resa cromatica e luminosità migliorata, ma resta ancorato ai 60 Hz. Il design, ispirato alla Switch Lite, è robusto e in metallo, con controlli laterali integrati non rimovibili.

La versione Pro non si limita a una batteria più capiente: integra anche più RAM e storage. Si parte da 8 GB e 128 GB nella configurazione base del modello standard, fino ad arrivare a 16 GB di RAM e 1 TB di spazio nella Pro, disponibile anche in edizioni speciali come “Retro Power” e “B. Duck”. L’audio torna protagonista grazie al jack da 3,5 mm, assente sui precedenti dispositivi Ayaneo da anni. Le levette analogiche adottano tecnologia TMR per una risposta più precisa, mentre la croce direzionale è stata riprogettata per migliorare comfort e controllo.

Il chip Snapdragon G3 Gen 3, inoltre, può ingannare alcuni giochi facendosi riconoscere come uno Snapdragon 8 Elite, sbloccando impostazioni grafiche avanzate. Le spedizioni, se i tempi saranno rispettati, inizieranno a fine luglio, promettendo un’estate all’insegna del gaming portatile ad alte prestazioni.