Android 16 ASUS ROG Phone 9

ASUS ha avviato il programma di test di Android 16 per i suoi ultimi smartphone dedicati al gaming, ROG Phone 9 e ROG Phone 9 Pro. Si tratta di una fase di prova che permette ai possessori dei due modelli di accedere in anteprima al nuovo sistema operativo di Google e contribuire al lavoro di ottimizzazione del produttore.

Come iscriversi alla beta di Android 16

Per entrare nel programma di test, ASUS ha previsto una procedura semplificata che può essere completata direttamente dal dispositivo. È sufficiente aprire il menu Impostazioni, accedere alla sezione Sistema, quindi selezionare Aggiornamento di sistema e toccare l’icona a forma di ingranaggio. Da qui si può scegliere l’opzione che consente l’iscrizione al programma Android Preview: una volta completata la registrazione, la build di Android 16 in beta viene scaricata via OTA.

Attenzione ai limiti della versione beta

ASUS ha chiarito che si tratta di una versione non definitiva, che potrebbe includere bug e instabilità. Inoltre, una volta installato il nuovo firmware, non è possibile tornare facilmente ad Android 15, rendendo di fatto obbligatorio l’utilizzo della beta fino al rilascio ufficiale della versione stabile.

Il produttore ha fissato l’arrivo dell’aggiornamento stabile a inizio 2026, quando Android 16 sarà disponibile in forma completa per tutti gli utenti ROG Phone 9.

Le novità attese sui ROG Phone 9

Con l’arrivo del nuovo sistema operativo, ASUS promette miglioramenti significativi nelle prestazioni gaming e nella gestione delle risorse. Considerata la natura dei ROG Phone, pensati per garantire fluidità e reattività anche con titoli complessi, gli sviluppatori hanno dato priorità a ottimizzazioni che possano ridurre i consumi energetici e rendere più efficiente l’allocazione della memoria.

La beta permetterà quindi di raccogliere feedback preziosi dagli utenti più esperti, utili a correggere eventuali problemi e affinare l’esperienza d’uso in vista del rollout globale.

Una mossa strategica per il segmento gaming

Il lancio della beta di Android 16 sui ROG Phone 9 conferma la volontà di ASUS di mantenere i suoi smartphone da gioco allineati con le ultime novità software. Offrire un accesso anticipato consente non solo di velocizzare la distribuzione finale, ma anche di rafforzare il legame con una community molto attiva e attenta alle performance.