Vodafone, giugno 2025: la miglior offerta costa solo 7€ al mese, si arriva a 200GB

Vodafone propone due promozioni rivolte a chi effettua la portabilità da Iliad o da un operatore virtuale, puntando su prezzi fissi, ampia disponibilità di dati e la possibilità di ottenere 50 giga in più semplicemente attivando un servizio gratuito di pagamento automatico.

Silver 100: equilibrio tra costo e contenuti con Vodafone

Se non ne avete già sentito parlare, bisogna in questo caso introdurre la nuova Silver 100. Questa soluzione mobile di Vodafone mette a disposizione degli utenti un quantitativo di 100 giga in 4G, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS, al costo mensile di 7,99€. Il primo mese è in promozione a 5€, proprio per garantire un vantaggio a chi la sceglie.

Attivando poi anche il servizio SmartPay, E consente agli utenti di effettuare la ricarica automatica dal conto corrente o carta, ecco che arriveranno anche altri 50 giga al mese senza costi extra, portando il totale a 150 giga.

Silver 150: più dati per chi usa di più lo smartphone

La seconda proposta, Silver 150, mantiene la stessa struttura ma potenzia la quantità di dati. L’offerta include infatti 150 giga in 4G, sempre con minuti e SMS senza limiti, al prezzo di 9,99€ al mese, con primo mese scontato a 5€. Anche in questo caso, attivando SmartPay si ricevono 50 giga in più ogni mese, raggiungendo così 200 giga complessivi.

Entrambe le offerte sono riservate esclusivamente a chi proviene da Iliad o da MVNO, e non prevedono costi nascosti o vincoli. La rete Vodafone garantisce buone prestazioni in tutta Italia, mentre la flessibilità nel rinnovo e l’opzione di pagamento automatico completano una proposta solida per chi cerca tanti dati, prezzo fisso e zero sorprese. È vero che questo provider tende ad aumentare il prezzo della sua offerta, ma in questo caso non ci sono stati ancora segnalazioni riguardo ad eventuali rimodulazioni. Non ci sono dubbi poi su un aspetto in particolare: la qualità di Vodafone è difficilmente replicabile da altri provider.

Questa volta non potete lasciarvi scappare una delle due soluzioni, potrebbe essere la volta buona.