Google AI Pro, arriva l’abbonamento annuale in sconto: costa 220 euro

Google ha ampliato l’offerta dedicata a Gemini AI Pro, introducendo una nuova opzione di pagamento annuale pensata per chi intende utilizzare il servizio in modo continuativo. Dopo aver lanciato a maggio i piani mensili Pro e Ultra, l’azienda ha aggiunto la possibilità di sottoscrivere Google AI Pro per un anno intero al prezzo di 219,99 euro, offrendo così un risparmio rispetto al pagamento mensile.

Finora, infatti, l’unico modo per accedere a questo livello era tramite l’abbonamento da 21,99 euro al mese, che su base annua portava la spesa a quasi 264 euro. Con la nuova formula, Google consente quindi di risparmiare circa il 16%, allineando il piano Pro a quanto già previsto per il piano Premium da 5 TB, che fin dal lancio aveva una modalità annuale. Si tratta di una soluzione molto interessante soprattutto per gli assidui, quelli che sanno di dover utilizzare l’intelligenza artificiale di Google tutti i giorni.

Gemini AI 2.5 Pro e strumenti evoluti inclusi

L’abbonamento Pro rappresenta una delle soluzioni più avanzate per accedere agli strumenti di intelligenza artificiale di Google. Tra i vantaggi inclusi nel piano figurano Gemini AI 2.5 Pro, i modelli video Veo, 2 TB di spazio cloud su Google One, funzionalità extra per NotebookLM e altri strumenti riservati agli utenti più esigenti.

L’introduzione della sottoscrizione annuale risponde anche alla crescente domanda da parte di utenti professionali che preferiscono un’unica spesa all’anno, evitando rinnovi mensili e sfruttando la convenienza economica.

Un’opzione utile per utenti continui

Anche se Google non aveva incluso questa possibilità al momento del lancio, il recente aggiornamento del listino dimostra un’attenzione sempre maggiore alle esigenze degli utenti più fidelizzati. Il piano annuale da 219,99 euro si affianca così alle altre opzioni, con l’obiettivo di rendere l’accesso a Gemini più flessibile e vantaggioso sul lungo periodo. Da ora dunque potrebbe aprirsi una nuova era basata sulla continuità e grazie alla scelta di Google.