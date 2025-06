Apple usa l’AI per progettare i suoi chip

Cupertino utilizza da tempo strumenti EDA di aziende leader come Synopsys e Cadence. Quest’ultime hanno di recente integrato moduli basati sull’AI per automatizzare compiti delicati come la creazione e la verifica dei layout dei circuiti. Tali strumenti, uniti alla collaborazione pluriennale con Imec, costituiscono una parte fondamentale dell’ecosistema tecnologico che sostiene la progettazione dei chip Apple. Secondo Srouji, l’adozione di AI generativa si inserisce perfettamente in tale struttura. Contribuendo ad aumentare la produttività e ad accorciare i tempi di sviluppo.

L’intervento ha offerto, inoltre, uno sguardo retrospettivo sull’evoluzione dei chip progettati internamente da Apple. Dall’A4 del 2010 fino agli attuali processori utilizzati nei Mac e nei dispositivi più avanzati come il Vision Pro. Tale percorso, segnato da innovazioni continue, ha richiesto una crescente automazione per gestire la complessità sempre più elevata dei progetti. L’AI generativa si presenta ora come uno strumento essenziale per ridurre il carico di lavoro degli ingegneri e rendere più efficiente l’intero processo.

Un altro momento chiave è stato il riferimento al passaggio storico dai processori Intel all’Apple Silicon, iniziato nel 2020. Srouji ha spiegato che la decisione fu presa senza un piano di riserva. Un atto di fiducia assoluta nelle capacità ingegneristiche dell’azienda. La mossa, anche se rischiosa, ha permesso ad Apple di rafforzare il proprio controllo sullo stack tecnologico. Creando un’architettura completamente integrata tra hardware e software.

Infine, mentre altri giganti tecnologici puntano sull’AI per creare prodotti e servizi destinati ai consumatori, Apple concentra i suoi sforzi sull’impiego dell’intelligenza artificiale per perfezionare i processi interni. Una direzione meno visibile, ma potenzialmente determinante per il futuro dell’azienda.