Esselunga ha OFFERTE ASSURDE: ultime occasioni per un super RISPARMIO

Chi ha detto che il risveglio perfetto inizia solo con un buon caffè? Da Esselunga parte tutto prima, appena si apre il frigo! Perché oggi anche gli elettrodomestici hanno personalità e sono iper smart, capaci persino di dirti ” buongiorno”. Nel nuovo volantino, Esselunga non propone solo offerte qualunque ma occasioni sensazionali ed extra imperdibili. Una lavatrice si trasforma in regista della giornata e persino una cantinetta per vini riesce a riscrivere l’atmosfera della serata, si può avere tutto. E proprio mentre si sfoglia l’offerta di Esselunga, nasce quella strana voglia di rinnovare qualcosa. Ma prima di arrivare ai prodotti, c’è un segreto da non perdere.

Il bello della tecnologia, al prezzo giusto e più basso di sempre da Esselunga

Inizia con l’eleganza la proposta di Esselunga: la cantinetta Hisense RW12D4NWG0, raffinata e funzionale, è proposta a 279 euro, perfetta per custodire ogni bottiglia con stile. Tra le lavatrici, spicca la Candy CST 282D2/1-11: compatta, solida, ottima per spazi ridotti, ora a 399 euro. Ma è la Samsung Crystal Clean, silenziosa ed efficiente, a colpire per il suo look moderno, in offerta a 449 euro invece di 539. Chi cerca un mix equilibrato troverà nella Sharp ES-NFA014BW1NA, a 339 euro, una soluzione funzionale e sobria, mentre la Hoover HW 28AMB/1-S convince con la sua discrezione operativa, proposta a 329 euro. Altro articolo top da Esselunga è il Samsung RB38C600DSA, capiente e tecnologico, offerto a 599 euro. Per chi vuole invece un’opzione più snella e versatile, il Sharp SJ-FBA09DMXWE a 449 euro è la risposta giusta. Esselunga è lo store migliore quando si tratta di elettrodomestici a prezzi sensazionali. Vai sul sito e ordina!