Cantinetta vini Cecotec imperdibile a questo prezzo: -20% su Amazon

Siete da tempo in cerca di una soluzione ideale per poter conservare al meglio le vostre bottiglie di vino? Tra le migliori soluzioni a oggi presenti sul mercato c’è la Cantinetta Cecotec Bolero GrandSommelier. Soluzione che grazie allo sconto disponibile sulla pagina web del colosso dell’e-commerce Amazon costa davvero poco. Lo sconto infatti è del 20% sul prezzo di listino e, di conseguenza, consente di risparmiare rispetto ad altri giorni.

Oltre a disporre di una capacità di 12 bottiglie, sufficiente per un’eccellente collezione di vini, questa cantinetta consente di regolare la temperatura tra 8 e 18ºC per adattarla alle esigenze di ogni tipo di vino.

Cantinetta Cecotec Bolero GrandSommelier in offerta

Questa cantinetta Cecotec non passa inosservata grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo e alle caratteristiche di cui dispone. Non a caso, offre spazio sufficiente per 12 bottiglie da 0,75 litri, ma non solo. Come anticipato, consente di personalizzare la temperatura da 8 a 18ºC in modo da impostare la temperatura ottimale per i vini bianchi, rossi e rosati.

Tra i punti di forza di cui non possiamo non parlare vi è la struttura. I ripiani sono stati realizzati in metallo così da rendere la struttura stabile e in grado di sostenere le bottiglie in sicurezza. Oltre a ciò, l’esperienza d’uso può essere migliorata e semplificata grazie al display touch che consente di regolare facilmente la temperatura in modo preciso.

Pensata anche per ridurre il consumo ed evitare sprechi. Con una migliore efficienza energetica di Classe G rispetto ad altri dispositivi, questa cantinetta Cecotec per vini aiuta a ridurre il consumo energetico domestico. Perché perdere altro tempo? Oggi con lo sconto disponibile su Amazon il prezzo da pagare è di soli 159,90 euro anziché 199,90 euro grazie al -20% sul prezzo di listino.