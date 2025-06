1Mobile aggiorna il suo catalogo di offerte, ecco le migliori

Tra qualche giorno entreremo ufficialmente nel mese di luglio e l’operatore telefonico virtuale 1Mobile ha deciso di aggiornare e prorogare il suo ampio catalogo di offerte di rete mobile. Anche per il prossimo mese, quindi, gli utenti potranno avere accesso ad una valanga di offerte sorprendenti e soprattutto a basso costo. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

1Mobile aggiorna e proroga il suo bagaglio di offerte mobile per il prossimo mese

Per il prossimo mese gli utenti potranno accedere a numerose offerte vantaggiose proposte dall’operatore telefonico virtuale 1Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, quest’ultimo ha deciso di aggiornare e prorogare il suo fantastico catalogo per il mese di luglio. Secondo quanto riportato ufficialmente, infatti, questo catalogo rimarrà a disposizione degli utenti fino alla giornata del prossimo 31 luglio 2025.

Tra le migliori offerte attualmente disponibili, troviamo ad esempio quella denominata 1Mobile Flash 120 Limited Edition. Quest’ultima arriva ad includere ogni mese fino a 120 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. L’offerta include poi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 40 sms verso tutti i numeri. Im questo caso, è previsto un costo per il rinnovo mensile pari a 5,99 euro. L’offerta è rivolta sia a chi attiva un nuovo numero (con costo di attivazione scontato a 4 euro) sia a chi richiede la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici (con costo di attivazione gratuito).

L’operatore sta poi proponendo un’altra interessante offerta che include minuti di chiamate internazionali. Si tratta nello specifico dell’offerta denominata 1Mobile World Plus 5G. Quest’ultima Quest’ultima include ogni mese fino a 320 minuti per chiamare diverse destinazioni straniere, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 120 GB di traffico dati per navigare con connettività 5G. Una particolarità di questa offerta è che dal terzo rinnovo, il traffico dati disponibile passerà a ben 150 GB.