YouTube

YouTube potenzia la creazione di contenuti brevi con l’intelligenza artificiale. L’ultima novità riguarda Shorts, la piattaforma video verticale di Google, che ora integra Veo, il nuovo modello AI per la generazione e l’editing di video brevi. L’obiettivo è semplificare e velocizzare la produzione di contenuti originali, anche per chi ha poca esperienza.

Shorts con Veo: video generati e modificati dall’AI

La funzione è in fase di test su un numero selezionato di creator, che possono usare Veo per creare, modificare o arricchire i loro video Shorts con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Il sistema permette di inserire elementi grafici, testi animati, effetti visivi e transizioni, anche partendo da semplici comandi testuali.

Veo è il modello AI di Google presentato al Google I/O 2024, progettato per generare video a partire da descrizioni in linguaggio naturale. Su Shorts, non sostituisce il contenuto principale, ma lo completa con elementi visivi creati automaticamente, mantenendo un controllo umano sul risultato finale.

Il rilascio attuale riguarda solo alcuni profili, ma Google ha dichiarato l’intenzione di espandere l’accesso gradualmente. La funzione sarà integrata direttamente nell’interfaccia di Shorts su mobile, senza necessità di installare app aggiuntive.

La novità più rilevante consiste nella possibilità di modificare i video direttamente da prompt scritti. I creator possono chiedere, ad esempio, di “aggiungere una transizione dinamica tra le clip” o “inserire testo animato con stile pop”. L’intelligenza artificiale si occupa del montaggio e della resa visiva in tempo reale.

Questo approccio riduce drasticamente i tempi di post-produzione, rendendo l’editing video accessibile a tutti, anche a chi non ha esperienza con software professionali. Google punta a rendere Shorts una piattaforma non solo di condivisione ma anche di creazione completa, con strumenti integrati e intelligenti.

Le funzioni basate su Veo sfruttano l’architettura multimodale del modello, capace di comprendere sia testo che video. Il risultato è una maggiore coerenza tra gli effetti applicati e il contenuto originale.

Google ha confermato che l’uso dell’intelligenza artificiale sarà trasparente: ogni contenuto generato o modificato da Veo verrà etichettato chiaramente come tale. Questo risponde a esigenze di chiarezza nei confronti del pubblico e tutela l’autenticità dei contenuti.

L’obiettivo è offrire nuove possibilità espressive a chi già utilizza Shorts, mantenendo però l’identità e lo stile del creator. L’AI viene proposta come strumento di supporto, non come sostituto della creatività umana.

In parallelo, YouTube continuerà a sperimentare nuovi strumenti AI per Shorts, tra cui suggerimenti automatici per il montaggio, musiche generate artificialmente e riconoscimento intelligente degli oggetti nel video per l’aggiunta di effetti in tempo reale.