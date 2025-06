YouTube Premium Lite cambia: arriva la pubblicità negli Shorts

YouTube ha iniziato ad avvisare alcuni utenti del piano Premium Lite di una modifica importante in arrivo: dal 30 giugno, anche i video Shorts mostreranno annunci pubblicitari. Le prime segnalazioni arrivano dalla Germania e dalla Thailandia, due dei mercati in cui questa versione “leggera” del servizio a pagamento è stata testata per primi.

Il piano Premium Lite è nato come alternativa economica alla versione completa di YouTube Premium. Il suo scopo era semplice: offrire la visione dei video senza pubblicità, ma senza includere funzionalità aggiuntive come YouTube Music o la riproduzione in background. Questa formula ha attirato una parte di pubblico ben definita, composta in particolare da utenti che usano altri servizi musicali e cercano solo di evitare le interruzioni pubblicitarie nei video tradizionali.

Fin dall’inizio, però, era stato chiarito che l’esperienza con Premium Lite non sarebbe stata completamente priva di annunci. I contenuti musicali e i video Shorts erano già esclusi dai vantaggi dell’abbonamento, anche se questa condizione era rimasta, in pratica, poco evidente fino a oggi. Nella maggior parte dei casi, gli utenti non avevano notato una pubblicità significativa nei video brevi, e molti credevano che anche questi fossero inclusi nell’esperienza “senza interruzioni”.

Un cambio di rotta che divide gli utenti

Il messaggio inviato da YouTube segna un cambio di rotta più esplicito, che ha già iniziato a sollevare discussioni nelle community online. Secondo fonti come Deskmodder e TWiT, Google ha deciso di chiarire definitivamente che, all’interno della sezione Shorts, gli annunci saranno visibili anche per chi paga l’abbonamento Lite.

La differenza rispetto agli Stati Uniti è sostanziale. Negli USA, YouTube aveva comunicato fin dall’inizio la presenza di annunci anche nei video brevi. In Europa e in Asia, invece, l’informazione non era stata altrettanto trasparente, probabilmente a causa della fase di sperimentazione ancora in corso nei primi mesi.

Resta da capire quale impatto avrà questo aggiornamento sulla popolarità del piano Lite. YouTube sembra voler trovare un compromesso tra costi sostenibili per l’azienda e attrattività dell’offerta per gli utenti meno esigenti. L’introduzione degli spot negli Shorts rappresenta però un passo che potrebbe rendere meno interessante un piano nato proprio per chi desiderava un’esperienza più pulita, anche se limitata.