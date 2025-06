CoopVoce EVO 250: 250GB, minuti illimitati a 9,90€!

C’è una cosa che chi usa il telefono ogni giorno (cioè tutti noi) sogna da sempre: sapere esattamente quanto pagherà ogni mese, senza sorprese. Nessun rincaro, niente costi nascosti, nessuna voce strana in fondo alla bolletta. CoopVoce, da questo punto di vista, è una mosca bianca. Con l’offerta EVO 250 promette proprio questo: chiarezza, semplicità, e una quantità di giga che fa quasi girare la testa — 250 per l’esattezza, più minuti illimitati e 1000 SMS da usare quando magari ti va di scrivere qualcosa di più personale, come ai vecchi tempi.

EVO 250 di CoopVoce: tariffa trasparente e stabile, per sempre

Ma la cosa che colpisce davvero è quel “PER SEMPRE” scritto in maiuscolo. Non è marketing aggressivo, è proprio una dichiarazione di intenti: la tariffa non cambia, resta così. E se ti viene il dubbio “sì, ma magari un giorno…”, sappi che CoopVoce non ha mai aumentato una tariffa a un cliente. Mai. Una rarità, in un mondo dove le condizioni sembrano scritte con l’inchiostro simpatico.

L’attivazione è semplice, quasi rilassante. Puoi ordinare la SIM da casa e fartela spedire direttamente (e in quel caso sono 10 euro con la spedizione già inclusa), oppure se preferisci puoi passare da uno dei tanti punti vendita Coop. Sei già cliente? Nessun problema: puoi fare il passaggio a EVO 250 direttamente, pagando solo 9,90 euro una tantum. E non ci sono vincoli, né clausole da leggere con la lente d’ingrandimento. Ti stufi? Disdici. Non c’è penale, nessuna catena invisibile.

In più, è tutto incluso: hotspot gratuito, assistenza via app o in chat, blocco automatico dei numeri a sovraprezzo (chi non ha ricevuto almeno una chiamata sospetta nella vita?), e anche la possibilità di attivare la eSIM in modo rapido se hai un dispositivo compatibile. È un’offerta pensata per chi vuole solo poter chiamare, navigare, scrivere, e vivere senza dover impazzire dietro piani complicati.

Il totale? 19,90 euro per l’attivazione e il primo mese. E poi, semplicemente, 9,90 al mese, per sempre. Davvero.